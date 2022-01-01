Тепловентилятор Ballu BFH/C-25 1500/850/0

Ballu (Балу) BFH/C-25 - термовентилятор с тремя режимами работы: вы сможете выбрать между мощностью нагрева 850 Вт и 1500 Вт, или вспользоваться функцией вентиляции без обогрева. Керамический нагревательный элемент долговечен и быстро разогревается, успешно повышая температуру в помещении, площадью до 15 квадратных метров. Прибор защищен от перегрева. BFH/C-25 - компактный и удобный прибор, который поможет вам не зависеть от капризов погоды.