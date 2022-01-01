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Тепловентилятор Ballu BFH/C-25 1500/850/0
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Ballu BFH/C-25 1500/850/0
    Арт. 704235113
    Тепловентилятор Ballu BFH/C-25 1500/850/0

      Тепловентилятор Ballu BFH/C-25 1500/850/0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235113

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		240x120x135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ballu (Балу) BFH/C-25 - термовентилятор с тремя режимами работы: вы сможете выбрать между мощностью нагрева 850 Вт и 1500 Вт, или вспользоваться функцией вентиляции без обогрева. Керамический нагревательный элемент долговечен и быстро разогревается, успешно повышая температуру в помещении, площадью до 15 квадратных метров. Прибор защищен от перегрева. BFH/C-25 - компактный и удобный прибор, который поможет вам не зависеть от капризов погоды.