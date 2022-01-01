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Тепловентилятор Ballu BFH/S-09N серый
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-09N серый
    Арт. 704235337
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-09N серый

      Тепловентилятор Ballu BFH/S-09N серый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235337

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Да
      Количество режимов нагрева
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тепловентилятор, серый Ballu BFH/S-09N НС-1132315 служит для обогрева помещений площадью не более 25 квадратных метров в короткие сроки. Прибор работает в трех режимах: вентиляция, обогрев на мощности 1 кВт, обогрев на мощности 2 кВт. Блок управления устройством состоит из переключателя режимов и терморегулятора. Наличие встроенного термостата обеспечивает поддержание необходимой температуры воздуха в помещении. Стильный дизайн тепловентилятора обеспечивает его гармоничное размещение в любом интерьере.

        Преимущества

        • Мгновенный выход на рабочую мощность
        • Ступени мощности: 2000/1000 Вт
        • Быстрый обогрев
        • Режимы: прохладный, теплый, горячий воздух
        • Автоматическое поддержание температуры
        • Спиральный нагревательный элемент
        • Защита от перегрева
        • Класс пылевлагозащищенности IP20
        • Сертификат пожаробезопасности
        • Индикация включения
        • Серый корпус Ballu BFH/S-09N НС-1132315