Тепловентилятор Ballu BFH/S-09N серый
Арт. 704235337
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Да
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Количество режимов нагрева
|2
Тепловентилятор, серый Ballu BFH/S-09N НС-1132315 служит для обогрева помещений площадью не более 25 квадратных метров в короткие сроки. Прибор работает в трех режимах: вентиляция, обогрев на мощности 1 кВт, обогрев на мощности 2 кВт. Блок управления устройством состоит из переключателя режимов и терморегулятора. Наличие встроенного термостата обеспечивает поддержание необходимой температуры воздуха в помещении. Стильный дизайн тепловентилятора обеспечивает его гармоничное размещение в любом интерьере.
Преимущества
- Мгновенный выход на рабочую мощность
- Ступени мощности: 2000/1000 Вт
- Быстрый обогрев
- Режимы: прохладный, теплый, горячий воздух
- Автоматическое поддержание температуры
- Спиральный нагревательный элемент
- Защита от перегрева
- Класс пылевлагозащищенности IP20
- Сертификат пожаробезопасности
- Индикация включения
- Серый корпус Ballu BFH/S-09N НС-1132315