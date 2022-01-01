Тепловентилятор Ballu BFH/S-09N серый

Тепловентилятор, серый Ballu BFH/S-09N НС-1132315 служит для обогрева помещений площадью не более 25 квадратных метров в короткие сроки. Прибор работает в трех режимах: вентиляция, обогрев на мощности 1 кВт, обогрев на мощности 2 кВт. Блок управления устройством состоит из переключателя режимов и терморегулятора. Наличие встроенного термостата обеспечивает поддержание необходимой температуры воздуха в помещении. Стильный дизайн тепловентилятора обеспечивает его гармоничное размещение в любом интерьере.

Преимущества