Тепловентилятор Бычок ТВ 5

Комбинированная система вентиляции и отопления lt / · Низкий уровень шума lt / · Удобная и легкая конструкция lt / · Высокая эффективность lt / lt / Назначение lt / amp nbsp amp nbsp Тепловентилятор - переносной прибор, предназначенный для создания и поддержания постоянного теплового режима в складах, мастерских, гаражах, на строительных площадках и прочих нежилых помещениях. Тепловентилятор может использоваться как дополнение к системам отопления или для каких-либо технологических целей amp #40 сушка поверхности после покраски amp #41 . lt / lt / amp nbsp amp nbsp Благодаря создаваемой им принудительной конвекции в сочетании с высокой производительностью, является быстрый нагрев воздуха в требуемом помещении. lt / Легко устанавливаются и могут использоваться как для полного обогрева помещения, так и для создания дополнительного тепла. Тепловентиляторы могут использоваться для технологических целей amp #40 например, сушка поверхности после покраски amp #41 . lt / Благодаря оребренным ТЭНам, происходит моментальный нагрев воздуха после включения тепловентилятора. lt / lt / Безопасность lt / lt / amp nbsp amp nbsp В тепловентиляторе предусмотрено автоматическое отключение агрегата при перегреве нагревательных элементов. Это обеспечивает высокий уровень безопасности аппарата и одновременно позволяет поддерживать заданный температурный режим в помещениях различного объема. lt / lt / Экономичное решение lt / lt / amp nbsp amp nbsp Обогрев тепловыми вентиляторами является наиболее экономичным решением с точки зрения оценки затрат капиталовложений на киловатт устанавливаемой мощности. Это объясняется тем, что очень часто тепловые вентиляторы обеспечивают реализацию большей мощности на одну установку, чем, например, длинноволновые обогреватели. Переносные модели укомплектованы кабелем, просты в подключении и эксплуатации. lt / lt / Особенностями amp nbsp amp nbsp тепловентиляторов серии «Бычок» являются: lt / lt / посеребренные тэны, не сжигающие кислород, amp nbsp amp nbsp с высоким КПД lt / надежность, безопасность, amp nbsp amp nbsp автоматическая защита тэнов от перегрева lt / прочный коррозиоустойчивый и термостойкий корпус с полимерным покрытием lt / возможность регулирования мощности и направления нагретого потока воздуха lt / бесшумность, мобильность, компактность, удобство переноски lt / оригинальный внешний вид выгодно отличает тепловентилятор «БЫЧОК» от других аналогов. lt /