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Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
    Арт. 704235291
    5.0
    2
    Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
    Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
    Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
      Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
      Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
      Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115

      Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. мощность, Вт
      		1500
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115 дизайнерской ART-серии имеет необычный корпус аэродинамической формы. Прибор мощностью 1500 Вт работает в двух режимах обогрева или режиме вентиляции, эффективно создавая оптимальный микроклимат в помещениях площадью до 20 м.кв. Важной особенностью прибора является его экологичность: все тепловентиляторы ART-серии изготовлены из экологически чистых материалов, безопасных для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, прибор изготавливается из термостойкого ударопрочного пластика и оснащен регуляторами с покрытием Soft Touch. Встроенная защита от перегрева и высококачественные материалы, использованные при производстве тепловентилятора EFH/C-5115, обеспечивают абсолютный комфорт в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Аэродинамическая форма корпуса увеличивает скорость распространения воздуха по комнате
        • Переключатели мощности обогрева и термостата изготовлены из прорезиненного пластика
        • Корпус, выполненный из ударостойкого и термоустойчивого пластика, увеличивает срок службы тепловентилятора
        • Предусмотрена удобная ручка для транспортировки прибора
        • Тепловентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов
        • Небольшие габариты корпуса
        • Керамический нагревательный элемент не сушит воздух в обогреваемом помещении
        • Бесшумность работы
        • Предусмотрена регулировка мощности: 0/850/1500 Вт
        • Встроенный термостат
        • Три режима работы: вентиляция без обогрева, частичная и максимальная мощность обогрева