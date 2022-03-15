Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115
Арт. 704235291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. мощность, Вт
|1500
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115 дизайнерской ART-серии имеет необычный корпус аэродинамической формы. Прибор мощностью 1500 Вт работает в двух режимах обогрева или режиме вентиляции, эффективно создавая оптимальный микроклимат в помещениях площадью до 20 м.кв. Важной особенностью прибора является его экологичность: все тепловентиляторы ART-серии изготовлены из экологически чистых материалов, безопасных для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, прибор изготавливается из термостойкого ударопрочного пластика и оснащен регуляторами с покрытием Soft Touch. Встроенная защита от перегрева и высококачественные материалы, использованные при производстве тепловентилятора EFH/C-5115, обеспечивают абсолютный комфорт в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Аэродинамическая форма корпуса увеличивает скорость распространения воздуха по комнате
- Переключатели мощности обогрева и термостата изготовлены из прорезиненного пластика
- Корпус, выполненный из ударостойкого и термоустойчивого пластика, увеличивает срок службы тепловентилятора
- Предусмотрена удобная ручка для транспортировки прибора
- Тепловентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов
- Небольшие габариты корпуса
- Керамический нагревательный элемент не сушит воздух в обогреваемом помещении
- Бесшумность работы
- Предусмотрена регулировка мощности: 0/850/1500 Вт
- Встроенный термостат
- Три режима работы: вентиляция без обогрева, частичная и максимальная мощность обогрева