Преимущества

Защита от перегрева

Аэродинамическая форма корпуса увеличивает скорость распространения воздуха по комнате

Переключатели мощности обогрева и термостата изготовлены из прорезиненного пластика

Корпус, выполненный из ударостойкого и термоустойчивого пластика, увеличивает срок службы тепловентилятора

Предусмотрена удобная ручка для транспортировки прибора

Тепловентилятор выполнен из экологически чистых и безопасных материалов

Небольшие габариты корпуса

Керамический нагревательный элемент не сушит воздух в обогреваемом помещении

Бесшумность работы

Предусмотрена регулировка мощности: 0/850/1500 Вт

Встроенный термостат

Три режима работы: вентиляция без обогрева, частичная и максимальная мощность обогрева

Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115 дизайнерской ART-серии имеет необычный корпус аэродинамической формы. Прибор мощностью 1500 Вт работает в двух режимах обогрева или режиме вентиляции, эффективно создавая оптимальный микроклимат в помещениях площадью до 20 м.кв. Важной особенностью прибора является его экологичность: все тепловентиляторы ART-серии изготовлены из экологически чистых материалов, безопасных для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, прибор изготавливается из термостойкого ударопрочного пластика и оснащен регуляторами с покрытием Soft Touch. Встроенная защита от перегрева и высококачественные материалы, использованные при производстве тепловентилятора EFH/C-5115, обеспечивают абсолютный комфорт в процессе эксплуатации.