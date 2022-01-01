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Тепловентилятор Electrolux EFH/S-5115
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Electrolux EFH/S-5115
    Арт. 704235251
    Тепловентилятор Electrolux EFH/S-5115

      Тепловентилятор Electrolux EFH/S-5115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235251

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		190x248x170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Electrolux (Электролюкс) EFH/C-5115 относится к дизайнерской ART-серии тепловентиляторов компании Electrolux, отличительной чертой которой является инновационный современный дизайн.При производстве тепловентиляторов Electrolux EFH/C-5115 использовались экологически чистые и безопасные материалы. Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115 выполнен из ударопрочного и термостойкого пластикаУдобство управления - Эргономичное управление всеми функциями тепловентилятора