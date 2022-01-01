Тепловентилятор Electrolux EFH/S-5115
Арт. 704235251
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|190x248x170
- Тепловентилятор Electrolux (Электролюкс) EFH/C-5115 относится к дизайнерской ART-серии тепловентиляторов компании Electrolux, отличительной чертой которой является инновационный современный дизайн.При производстве тепловентиляторов Electrolux EFH/C-5115 использовались экологически чистые и безопасные материалы. Тепловентилятор Electrolux EFH/C-5115 выполнен из ударопрочного и термостойкого пластикаУдобство управления - Эргономичное управление всеми функциями тепловентилятора