Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN

Тепловентилятор BHC-1500 предназначен для основного или вспомогательного обогрева помещений различного назначения. Прибор работает от сети 220 В. Для удобства переноски предусмотрена ручка. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации тепловентилятора.