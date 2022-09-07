Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
Арт. mir-instrumenta_27614
Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
Арт. mir-instrumenta_27614
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, Вт
|1500
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Да
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Количество режимов нагрева
|2
Тепловентилятор BHC-1500 предназначен для основного или вспомогательного обогрева помещений различного назначения. Прибор работает от сети 220 В. Для удобства переноски предусмотрена ручка. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации тепловентилятора.