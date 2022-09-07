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Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
5.0
1
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
    Арт. mir-instrumenta_27614
    5.0
    1
    Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
    Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
    Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
    Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
    Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN

      Тепловентилятор электр. керамический BHС-1500, 3 реж., вентилятор, нагрев 750/1500 Вт STERN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_27614
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stern
      Макс. мощность, Вт
      		1500
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Да
      Количество режимов нагрева
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тепловентилятор BHC-1500 предназначен для основного или вспомогательного обогрева помещений различного назначения. Прибор работает от сети 220 В. Для удобства переноски предусмотрена ручка. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации тепловентилятора.