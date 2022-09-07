Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
Арт. mir-instrumenta_27613
Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
Арт. mir-instrumenta_27613
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Да
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Количество режимов нагрева
|2
Тепловентилятор имеет две степени мощности 1000 и 2000 Вт. Выполнен из термостойкого пластика. Для удобства использования оснащен ручкой для переноски.