Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
5.0
1
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
    Арт. mir-instrumenta_27613
    5.0
    1
    Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
    Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
    Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN
      Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN

      Тепловентилятор электр. спиральный BH-2000, 3 реж.,вентилятор, нагрев 1000/2000 Вт STERN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_27613
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Да
      Количество режимов нагрева
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы