Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
Арт. 70423525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|8.69
- Электрическая пушка Elitech ТП 2ЕР предназначена для нагрева небольших помещений (до 20 кв.м.). Регулировка мощности у данной модели выполняется вручную, что позволяет в каждом случае настраивать ее наиболее оптимальным образом. Максимально возможная температура, до которой нагревается воздух при этом составляет 40 градусов. Эксплуатировать предлагаемую технику достаточно просто, она не доставляет неудобств и не требует к себе большого внимания.
Преимущества
- Надежные защитные решетки на передней и задней панелях
- Отличающийся внушительной прочностью выполненный из металла корпус
- Тепловая пушка комплектуется удобной предназначенной для переноски рукояткой
- Тихо работающий не вызывающий дискомфорта вентилятор
- Пушка не сжигает кислород во время работы
- Механический термостат
- Датчик перегрева пушки с автоматическим отключением
- Двойная изоляция питающего кабеля
- Алюминиево-керамический нагревательный элемент
- Два режима мощности нагрева: 1000 и 2000 Вт