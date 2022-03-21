Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР

Преимущества

Надежные защитные решетки на передней и задней панелях

Отличающийся внушительной прочностью выполненный из металла корпус

Тепловая пушка комплектуется удобной предназначенной для переноски рукояткой

Тихо работающий не вызывающий дискомфорта вентилятор

Пушка не сжигает кислород во время работы

Механический термостат

Датчик перегрева пушки с автоматическим отключением

Двойная изоляция питающего кабеля

Алюминиево-керамический нагревательный элемент

Два режима мощности нагрева: 1000 и 2000 Вт

Электрическая пушка Elitech ТП 2ЕР предназначена для нагрева небольших помещений (до 20 кв.м.). Регулировка мощности у данной модели выполняется вручную, что позволяет в каждом случае настраивать ее наиболее оптимальным образом. Максимально возможная температура, до которой нагревается воздух при этом составляет 40 градусов. Эксплуатировать предлагаемую технику достаточно просто, она не доставляет неудобств и не требует к себе большого внимания.