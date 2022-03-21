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Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
    Арт. 70423525
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
    Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
    Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
    Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
      Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
      Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
      Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР
      Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР

      Электрическая тепловая пушка Elitech TП 2ЕР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423525
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		8.69
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая пушка Elitech ТП 2ЕР предназначена для нагрева небольших помещений (до 20 кв.м.). Регулировка мощности у данной модели выполняется вручную, что позволяет в каждом случае настраивать ее наиболее оптимальным образом. Максимально возможная температура, до которой нагревается воздух при этом составляет 40 градусов. Эксплуатировать предлагаемую технику достаточно просто, она не доставляет неудобств и не требует к себе большого внимания.

        Преимущества

        • Надежные защитные решетки на передней и задней панелях
        • Отличающийся внушительной прочностью выполненный из металла корпус
        • Тепловая пушка комплектуется удобной предназначенной для переноски рукояткой
        • Тихо работающий не вызывающий дискомфорта вентилятор
        • Пушка не сжигает кислород во время работы
        • Механический термостат
        • Датчик перегрева пушки с автоматическим отключением
        • Двойная изоляция питающего кабеля
        • Алюминиево-керамический нагревательный элемент
        • Два режима мощности нагрева: 1000 и 2000 Вт