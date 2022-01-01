Тепловентилятор HINTEK XS-02220

Преимущества

Металлокерамический нагревательный элемент.

2 режима работы: 1/2 мощности/ полная мощность.

Миниатюрный легкий корпус.

Составляющие выполнены из прочных, качественных материалов.

Устойчивая конструкция Hintek XS-02220 04.01.01.000116.

Электротепловентилятор Hintek XS-02220 04.01.01.000116 - агрегат для быстрого нагерва воздуха в помещении. Подойдет для использования в гараже, мастерской, магазине. На корпусе предусмотрена рукоятка - для удобной транспортировки агрегата.