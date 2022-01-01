Тепловентилятор HINTEK XS-02220
Арт. 704235341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Нет
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Макс. ток, А
|9.1
- Электротепловентилятор Hintek XS-02220 04.01.01.000116 - агрегат для быстрого нагерва воздуха в помещении. Подойдет для использования в гараже, мастерской, магазине. На корпусе предусмотрена рукоятка - для удобной транспортировки агрегата.
Преимущества
- Металлокерамический нагревательный элемент.
- 2 режима работы: 1/2 мощности/ полная мощность.
- Миниатюрный легкий корпус.
- Составляющие выполнены из прочных, качественных материалов.
- Устойчивая конструкция Hintek XS-02220 04.01.01.000116.