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Тепловентилятор HINTEK XS-02220
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор HINTEK XS-02220
    Арт. 704235341
    Тепловентилятор HINTEK XS-02220
    Тепловентилятор HINTEK XS-02220
      Тепловентилятор HINTEK XS-02220
      Тепловентилятор HINTEK XS-02220

      Тепловентилятор HINTEK XS-02220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235341

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Макс. ток, А
      		9.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электротепловентилятор Hintek XS-02220 04.01.01.000116 - агрегат для быстрого нагерва воздуха в помещении. Подойдет для использования в гараже, мастерской, магазине. На корпусе предусмотрена рукоятка - для удобной транспортировки агрегата.

        Преимущества

        • Металлокерамический нагревательный элемент.
        • 2 режима работы: 1/2 мощности/ полная мощность.
        • Миниатюрный легкий корпус.
        • Составляющие выполнены из прочных, качественных материалов.
        • Устойчивая конструкция Hintek XS-02220 04.01.01.000116.