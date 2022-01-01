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Тепловентилятор IGC CTV-1000R
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор IGC CTV-1000R
    Арт. 704235256
    Тепловентилятор IGC CTV-1000R

      Тепловентилятор IGC CTV-1000R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235256

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		233x233x590
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Минимальные габаритные размеры тепловентилятора IGC (АйДжиСи) CTV-1000R позволяют эффективно использовать его в любых помещениях и перемещать его безо всяких дополнительных усилийИспользуется безопасный керамический нагревательный элемент, что делает тепловентилятор IGC CTV-1000R более безопасным и подходящим для использовния в квартире, офисе и на даче.