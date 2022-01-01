Тепловентилятор IGC CTV-1000R
Арт. 704235256
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|233x233x590
- Минимальные габаритные размеры тепловентилятора IGC (АйДжиСи) CTV-1000R позволяют эффективно использовать его в любых помещениях и перемещать его безо всяких дополнительных усилийИспользуется безопасный керамический нагревательный элемент, что делает тепловентилятор IGC CTV-1000R более безопасным и подходящим для использовния в квартире, офисе и на даче.