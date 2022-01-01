Минимальные габаритные размеры тепловентилятора IGC (АйДжиСи) CTV-1000R позволяют эффективно использовать его в любых помещениях и перемещать его безо всяких дополнительных усилийИспользуется безопасный керамический нагревательный элемент, что делает тепловентилятор IGC CTV-1000R более безопасным и подходящим для использовния в квартире, офисе и на даче.