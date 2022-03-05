Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор IGC CTV-15B
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор IGC CTV-15B
    Арт. 704235224
    5.0
    2
    Тепловентилятор IGC CTV-15B

      Тепловентилятор IGC CTV-15B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235224
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		1500
      Функция поворота
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор IGC CTV-15B создаст комфортную температуру в помещении в любую непогоду. В основе работы прибора – керамический нагреватель. Во время работы корпус тепловентилятора может поворачиваться на 180 градусов. В летний период вы можете использовать прибор в качестве вентилятора. С тепловентилятором IGC CTV-15B свой дом теплее сделать проще и быстрее.

        Преимущества

        • Корпус из термостойкого пластика
        • Удобная система управления
        • Регулируемый термостат для установления и автоматического поддержания желаемой температуры
        • Керамический элемент увеличивает срок службы и не понижает содержание кислорода в окружающем воздухе
        • Защита от перегрева
        • Регулировка вращения