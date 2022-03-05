Тепловентилятор IGC CTV-15B
Арт. 704235224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|1500
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Функция поворота
|Да
- Тепловентилятор IGC CTV-15B создаст комфортную температуру в помещении в любую непогоду. В основе работы прибора – керамический нагреватель. Во время работы корпус тепловентилятора может поворачиваться на 180 градусов. В летний период вы можете использовать прибор в качестве вентилятора. С тепловентилятором IGC CTV-15B свой дом теплее сделать проще и быстрее.
Преимущества
- Корпус из термостойкого пластика
- Удобная система управления
- Регулируемый термостат для установления и автоматического поддержания желаемой температуры
- Керамический элемент увеличивает срок службы и не понижает содержание кислорода в окружающем воздухе
- Защита от перегрева
- Регулировка вращения