Преимущества

Корпус из термостойкого пластика

Удобная система управления

Регулируемый термостат для установления и автоматического поддержания желаемой температуры

Керамический элемент увеличивает срок службы и не понижает содержание кислорода в окружающем воздухе

Защита от перегрева

Регулировка вращения

Тепловентилятор IGC CTV-15B создаст комфортную температуру в помещении в любую непогоду. В основе работы прибора – керамический нагреватель. Во время работы корпус тепловентилятора может поворачиваться на 180 градусов. В летний период вы можете использовать прибор в качестве вентилятора. С тепловентилятором IGC CTV-15B свой дом теплее сделать проще и быстрее.