Тепловентилятор IGC PTV-2 2.0кВт

Тепловентиляторы IGC (АйДжиСи) используются для быстрого обогрева помещений. Внутри тепловентилятора IGC PTV-2 находится нагревательный элемент и обдувающий его вентилятор. Конструкция IGC PTV-2 позволяет создавать поток горячего воздуха, равномерно распределяемого в помещении.Технические характеристики:Производитель: IGCМощность, Вт: 1500Площадь обогрева, м2: 15Регулировка температуры: ЕстьТип: ТепловентиляторТип нагревательного элемента: КерамическийГарантия: 1 годСтрана производства: Россия