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Тепловентилятор IGC PTV-2 2.0кВт
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор IGC PTV-2 2.0кВт
    Арт. 704235198
    Тепловентилятор IGC PTV-2 2.0кВт

      Тепловентилятор IGC PTV-2 2.0кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235198

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентиляторы IGC (АйДжиСи) используются для быстрого обогрева помещений. Внутри тепловентилятора IGC PTV-2 находится нагревательный элемент и обдувающий его вентилятор. Конструкция IGC PTV-2 позволяет создавать поток горячего воздуха, равномерно распределяемого в помещении.Технические характеристики:Производитель: IGCМощность, Вт: 1500Площадь обогрева, м2: 15Регулировка температуры: ЕстьТип: ТепловентиляторТип нагревательного элемента: КерамическийГарантия: 1 годСтрана производства: Россия