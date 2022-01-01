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Тепловентилятор Калибр ТВК-4
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Калибр ТВК-4
    Арт. 704235131
    Тепловентилятор Калибр ТВК-4

      Тепловентилятор Калибр ТВК-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235131

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Основные параметры товаров Электрообогреватели бренда КАЛИБР, на которые чаще всего обращают внимание покупатели это: Тип, Регулировка мощности, Уровни мощности. Специалисты портала Super Prices изучили свойства и технические характеристики товара Тепловентилятор КАЛИБР ТВК-4 и сформировали таблицу, представленную ниже.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность