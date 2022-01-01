Тепловентилятор Калибр ТВК-4
Арт. 704235131
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
- Основные параметры товаров Электрообогреватели бренда КАЛИБР, на которые чаще всего обращают внимание покупатели это: Тип, Регулировка мощности, Уровни мощности. Специалисты портала Super Prices изучили свойства и технические характеристики товара Тепловентилятор КАЛИБР ТВК-4 и сформировали таблицу, представленную ниже.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность