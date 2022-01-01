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Тепловентилятор КЭВ 5/10 Т
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор КЭВ 5/10 Т
    Арт. 704235160
    Тепловентилятор КЭВ 5/10 Т

      Тепловентилятор КЭВ 5/10 Т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235160

      Характеристики

      Производитель
      		Тепломаш
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Калориферы КЭВ amp #40 3...15 кВт amp #41 - переносной теплогенерирующий прибор, предназначенный для создания и поддержания постоянного теплового режима. Применяется для дополнительного обогрева. Благодаря встроенному терморегулятору обеспечивается поддержка заданного теплового режима в помещении. Высокий уровень безопасности агрегата обусловлен наличием автоматического отключения вентилятора и нагревательных элементов при перегреве корпуса. калорифер КЭВ оснащен разъемом для подключения питания, поэтому полностью готов к эксплуатации. Немецкий двигатель, нагревательные элементы amp #40 ТЭНы amp #41 amp nbsp amp nbsp - гарантия высокой надежности. lt / lt / lt / lt /