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Тепловентилятор NeoClima FH-01
4.5
2
820 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Арт. 704235292
    4.5
    2
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
    Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01
      Тепловентилятор NeoClima FH-01

      Тепловентилятор NeoClima FH-01

      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704235292
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Спиральный тепловентилятор Neoclima FH-01 - компактный прибор, рекомендуемый к использованию для обогрева помещений. Благодаря небольшим габаритам и весу тепловентилятор можно перенести в необходимое место. Прибор имеет два режима обогрева и режим вентиляции без обогрева.

        Преимущества

        • Две ступени мощности - 1 кВт/2 кВт
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Класс защиты от поражения электрическим током II
        • Длина сетевого шнура - 1.4 м
        • Отключение при перегреве
        • Отключение при опрокидывании
        • Корпус выполнен из прочного пластика
        • Световой индикатор работы