Преимущества

Две ступени мощности - 1 кВт/2 кВт

Режим вентиляции без нагрева

Класс защиты от поражения электрическим током II

Длина сетевого шнура - 1.4 м

Отключение при перегреве

Отключение при опрокидывании

Корпус выполнен из прочного пластика

Световой индикатор работы

Спиральный тепловентилятор Neoclima FH-01 - компактный прибор, рекомендуемый к использованию для обогрева помещений. Благодаря небольшим габаритам и весу тепловентилятор можно перенести в необходимое место. Прибор имеет два режима обогрева и режим вентиляции без обогрева.