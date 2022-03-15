Тепловентилятор NeoClima FH-01
Арт. 704235292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
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- Спиральный тепловентилятор Neoclima FH-01 - компактный прибор, рекомендуемый к использованию для обогрева помещений. Благодаря небольшим габаритам и весу тепловентилятор можно перенести в необходимое место. Прибор имеет два режима обогрева и режим вентиляции без обогрева.
Преимущества
- Две ступени мощности - 1 кВт/2 кВт
- Режим вентиляции без нагрева
- Класс защиты от поражения электрическим током II
- Длина сетевого шнура - 1.4 м
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Корпус выполнен из прочного пластика
- Световой индикатор работы