Тепловентилятор NeoClima PTC-03
Арт. 704235345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Макс. мощность, Вт
|1500
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Функция поворота
|Нет
- Neoclima PTC-03 — это современный компактный тепловентилятор мощностью 1500 Вт. Его мощности которого хватит для обогрева комнаты площадью 15 квадратных метров. Поскольку Neoclima PTC-03 относится к виду напольных вентиляторов, поэтому он имеет защиту от опрокидывания. В качестве дополнительной функции Neoclima PTC-03 имеет возможность вентиляции без нагрева, то есть его можно использовать как обычный вентилятор в теплое время года. Еще одно его достоинство – он не сушит воздух, чем грешат многие тепловентиляторы. Сухой воздух вреден для организма человека, поэтому это одно их преимуществ данной модели.
Преимущества
- Две ступени мощности
- Neoclima PTC-03 31537 не сушит воздух
- Режим "вентиляции без нагрева"
- Защита при опрокидывании
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Класс электрозащиты ll