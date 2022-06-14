Тепловентилятор NeoClima PTC-03

Преимущества

Две ступени мощности

Neoclima PTC-03 31537 не сушит воздух

Режим "вентиляции без нагрева"

Защита при опрокидывании

Регулируемый термостат

Защита от перегрева

Световой индикатор работы

Класс электрозащиты ll

Neoclima PTC-03 — это современный компактный тепловентилятор мощностью 1500 Вт. Его мощности которого хватит для обогрева комнаты площадью 15 квадратных метров. Поскольку Neoclima PTC-03 относится к виду напольных вентиляторов, поэтому он имеет защиту от опрокидывания. В качестве дополнительной функции Neoclima PTC-03 имеет возможность вентиляции без нагрева, то есть его можно использовать как обычный вентилятор в теплое время года. Еще одно его достоинство – он не сушит воздух, чем грешат многие тепловентиляторы. Сухой воздух вреден для организма человека, поэтому это одно их преимуществ данной модели.