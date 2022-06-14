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Тепловентилятор NeoClima PTC-03
5.0
3
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Арт. 704235345
    5.0
    3
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
    Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03
      Тепловентилятор NeoClima PTC-03

      Тепловентилятор NeoClima PTC-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235345
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Макс. мощность, Вт
      		1500
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Neoclima PTC-03 — это современный компактный тепловентилятор мощностью 1500 Вт. Его мощности которого хватит для обогрева комнаты площадью 15 квадратных метров. Поскольку Neoclima PTC-03 относится к виду напольных вентиляторов, поэтому он имеет защиту от опрокидывания. В качестве дополнительной функции Neoclima PTC-03 имеет возможность вентиляции без нагрева, то есть его можно использовать как обычный вентилятор в теплое время года. Еще одно его достоинство – он не сушит воздух, чем грешат многие тепловентиляторы. Сухой воздух вреден для организма человека, поэтому это одно их преимуществ данной модели.

        Преимущества

        • Две ступени мощности
        • Neoclima PTC-03 31537 не сушит воздух
        • Режим "вентиляции без нагрева"
        • Защита при опрокидывании
        • Регулируемый термостат
        • Защита от перегрева
        • Световой индикатор работы
        • Класс электрозащиты ll