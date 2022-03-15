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Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-12
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-12
    Арт. 704235287
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-12

      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235287
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Neoclima ТПК-12 представляет собой климатическое оборудование, которое ориентировано на эксплуатацию в промышленных условиях. Будет полезен на стройплощадках, в производстве, условиях ремонтно-монтажных работ.

        Преимущества

        • Угол наклона можно отрегулировать, обеспечив обслуживание необходимого участка
        • Есть два рабочих режима: обогрев, вентиляция без нагрева
        • При помощи терморегулятора можно настроить температуру до +40 °C
        • Способен обеспечить до 24 часов непрерывной работы, после чего потребуется 2-часовой перерыв