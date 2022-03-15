Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-12
Арт. 704235287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Тепловентилятор Neoclima ТПК-12 представляет собой климатическое оборудование, которое ориентировано на эксплуатацию в промышленных условиях. Будет полезен на стройплощадках, в производстве, условиях ремонтно-монтажных работ.
Преимущества
- Угол наклона можно отрегулировать, обеспечив обслуживание необходимого участка
- Есть два рабочих режима: обогрев, вентиляция без нагрева
- При помощи терморегулятора можно настроить температуру до +40 °C
- Способен обеспечить до 24 часов непрерывной работы, после чего потребуется 2-часовой перерыв