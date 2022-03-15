Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-12

Преимущества

Угол наклона можно отрегулировать, обеспечив обслуживание необходимого участка

Есть два рабочих режима: обогрев, вентиляция без нагрева

При помощи терморегулятора можно настроить температуру до +40 °C

Способен обеспечить до 24 часов непрерывной работы, после чего потребуется 2-часовой перерыв





Тепловентилятор Neoclima ТПК-12 представляет собой климатическое оборудование, которое ориентировано на эксплуатацию в промышленных условиях. Будет полезен на стройплощадках, в производстве, условиях ремонтно-монтажных работ.