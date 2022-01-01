Преимущества:

Работает в режимах полной и половинной мощности — 12 кВт и 24 кВт

Создает мощную направленную струю горячего воздуха

Оснащен эффективным нагревательным элементом

Работает от надежного электродвигателя с большим рабочим ресурсом

Корпус изготовлен из прочных нержавеющих металлов

Имеет ступенчатое переключение мощности

Повышает температуру в помещении за короткий срок

Имеет встроенную защиту от перегрева

У тепловентилятора Neoclima 24Б доступная цена

Тепловентилятор Neoclima ТПК 24Б — это современный отопительный прибор, используемый в качестве дополнительного источника обогрева помещений в холодное время года, а также для ускорения некоторых технологических операций. С его помощью можно просушить поверхности и материалы, быстро повысить температуру воздуха для проведения строительных работ. Тепловентилятор бытовой Neoclima ТПК 24Б в качестве нагревательного элемента имеет ТЭН. Прибор подключается к трехфазной сети 380 В. Тепловентилятор рассчитан на обогрев помещений площадью до 24 кв. м.Тепловентиляторы Neoclima ТПК-24Б купите на выгодных условиях в интернет-магазине «Бигам». Мы предоставляем все необходимые гарантии и предлагаем доступные цены. На базе собственного сервисного центра наш магазин производит диагностику и ремонт различного электрооборудования. При необходимости, компания «Бигам» организует доставку товара курьером. Мы отправляем тепловентиляторы в большинство городов России.