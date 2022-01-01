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Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
    Арт. 704235288
    Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
    Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
    Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
      Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
      Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
      Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б

      Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235288

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Neoclima ТПК 24Б — это современный отопительный прибор, используемый в качестве дополнительного источника обогрева помещений в холодное время года, а также для ускорения некоторых технологических операций. С его помощью можно просушить поверхности и материалы, быстро повысить температуру воздуха для проведения строительных работ. Тепловентилятор бытовой Neoclima ТПК 24Б в качестве нагревательного элемента имеет ТЭН. Прибор подключается к трехфазной сети 380 В. Тепловентилятор рассчитан на обогрев помещений площадью до 24 кв. м.

        Преимущества:

        • Работает в режимах полной и половинной мощности — 12 кВт и 24 кВт
        • Создает мощную направленную струю горячего воздуха
        • Оснащен эффективным нагревательным элементом
        • Работает от надежного электродвигателя с большим рабочим ресурсом
        • Корпус изготовлен из прочных нержавеющих металлов
        • Имеет ступенчатое переключение мощности
        • Повышает температуру в помещении за короткий срок
        • Имеет встроенную защиту от перегрева
        • У тепловентилятора Neoclima 24Б доступная цена
        Тепловентиляторы Neoclima ТПК-24Б купите на выгодных условиях в интернет-магазине «Бигам». Мы предоставляем все необходимые гарантии и предлагаем доступные цены. На базе собственного сервисного центра наш магазин производит диагностику и ремонт различного электрооборудования. При необходимости, компания «Бигам» организует доставку товара курьером. Мы отправляем тепловентиляторы в большинство городов России.