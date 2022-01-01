Тепловентилятор NeoClima ТПК-24Б
Арт. 704235288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Термостат
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Тепловентилятор Neoclima ТПК 24Б — это современный отопительный прибор, используемый в качестве дополнительного источника обогрева помещений в холодное время года, а также для ускорения некоторых технологических операций. С его помощью можно просушить поверхности и материалы, быстро повысить температуру воздуха для проведения строительных работ. Тепловентилятор бытовой Neoclima ТПК 24Б в качестве нагревательного элемента имеет ТЭН. Прибор подключается к трехфазной сети 380 В. Тепловентилятор рассчитан на обогрев помещений площадью до 24 кв. м.
Преимущества:
- Работает в режимах полной и половинной мощности — 12 кВт и 24 кВт
- Создает мощную направленную струю горячего воздуха
- Оснащен эффективным нагревательным элементом
- Работает от надежного электродвигателя с большим рабочим ресурсом
- Корпус изготовлен из прочных нержавеющих металлов
- Имеет ступенчатое переключение мощности
- Повышает температуру в помещении за короткий срок
- Имеет встроенную защиту от перегрева
- У тепловентилятора Neoclima 24Б доступная цена