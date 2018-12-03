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Тепловентилятор NeoClima ТПК-5
4.0
3
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор NeoClima ТПК-5
    Арт. 704237182
    4.0
    3
    Тепловентилятор NeoClima ТПК-5

      Тепловентилятор NeoClima ТПК-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704237182
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Термостат
      		Да
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловой вентилятор Neoclima ТПК 5 — это современный отопительный прибор с двумя ступенями мощности 3 кВт и 4,5 кВт. С его помощью можно обеспечить дополнительный обогрев помещений в холодное время года. Тепловентилятор Neoclima ТПК 5 также используется для ускорения некоторых технологических операций: им можно просушить материалы, прогреть помещение для проведения штукатурных, малярных работ. Данная модель подключается к стандартной сети 220 В. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН

        Преимущества

        • Корпус тепловентилятора может изменять свое положение
        • Прибор выполнен из термостойких, нержавеющих материалов
        • Интенсивность нагрева меняется ступенчато
        • Корпус прибора не нагревается до высоких температур
        • Качественное исполнение ТЭНов и электродвигателя обеспечивает большой рабочий ресурс тепловентилятора
        • Имеется автоматическая защита от аварийного отключения и перегрева
        • Легко переносится за удобную ручку
        • Имеет устойчивые ножки, защищающие прибор от случайного опрокидывания
        • Абсолютно безопасен в использовании.
        В фирменном магазине «Бигам» на тепловентилятор Neoclima ТПК-5 установлена доступная цена. Также у нас постоянно проводятся разные акции, на которых можно подобрать электрооборудование по сниженной стоимости. Тепловентиляторы Neoclima ТПК 5 купите в магазине «Бигам» с возможностью доставки. Мы можем отправить отопительный прибор во многие города России. Для оформления заказа используйте сервисы нашего сайта.