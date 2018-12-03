Тепловентилятор NeoClima ТПК-5
Арт. 704237182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Термостат
|Да
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Тепловой вентилятор Neoclima ТПК 5 — это современный отопительный прибор с двумя ступенями мощности 3 кВт и 4,5 кВт. С его помощью можно обеспечить дополнительный обогрев помещений в холодное время года. Тепловентилятор Neoclima ТПК 5 также используется для ускорения некоторых технологических операций: им можно просушить материалы, прогреть помещение для проведения штукатурных, малярных работ. Данная модель подключается к стандартной сети 220 В. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН
Преимущества
- Корпус тепловентилятора может изменять свое положение
- Прибор выполнен из термостойких, нержавеющих материалов
- Интенсивность нагрева меняется ступенчато
- Корпус прибора не нагревается до высоких температур
- Качественное исполнение ТЭНов и электродвигателя обеспечивает большой рабочий ресурс тепловентилятора
- Имеется автоматическая защита от аварийного отключения и перегрева
- Легко переносится за удобную ручку
- Имеет устойчивые ножки, защищающие прибор от случайного опрокидывания
- Абсолютно безопасен в использовании.