Преимущества

Корпус тепловентилятора может изменять свое положение

Прибор выполнен из термостойких, нержавеющих материалов

Интенсивность нагрева меняется ступенчато

Корпус прибора не нагревается до высоких температур

Качественное исполнение ТЭНов и электродвигателя обеспечивает большой рабочий ресурс тепловентилятора

Имеется автоматическая защита от аварийного отключения и перегрева

Легко переносится за удобную ручку

Имеет устойчивые ножки, защищающие прибор от случайного опрокидывания

Абсолютно безопасен в использовании.

Тепловой вентилятор Neoclima ТПК 5 — это современный отопительный прибор с двумя ступенями мощности 3 кВт и 4,5 кВт. С его помощью можно обеспечить дополнительный обогрев помещений в холодное время года. Тепловентилятор Neoclima ТПК 5 также используется для ускорения некоторых технологических операций: им можно просушить материалы, прогреть помещение для проведения штукатурных, малярных работ. Данная модель подключается к стандартной сети 220 В. В качестве нагревательного элемента используется ТЭНВ фирменном магазине «Бигам» на тепловентилятор Neoclima ТПК-5 установлена доступная цена. Также у нас постоянно проводятся разные акции, на которых можно подобрать электрооборудование по сниженной стоимости. Тепловентиляторы Neoclima ТПК 5 купите в магазине «Бигам» с возможностью доставки. Мы можем отправить отопительный прибор во многие города России. Для оформления заказа используйте сервисы нашего сайта.