Преимущества

Три режима работы: вентилятор, теплый воздух, горячий воздух

Два режима нагрева 1000/2000 Вт

Регулируемый воздушный поток

Безопасный керамический нагревательный элемент

Дистанционное управление с помощью пульта

Защита от перегрева

Удобный дисплей

Комплектация

Тепловентилятор - 1 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Монтажный комплект - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Тепловентилятор Oasis NTB-20 2000w – настенный отопительный прибор, предназначенный для обогрева жилых, офисных и производственных помещений, площадь которых не превышает 25 м². Создавая поток воздуха вентилятором, конвектор Oasis нагревает помещение быстрее, чем его аналоги с естественной конвекцией. Тепловентилятор оснащен таймером, который дает возможность установить время непрерывной работы (максимальное – 7,5 часов) и таким образом контролировать потребление прибором электроэнергии. Эта модель также может работать в режиме вентиляции без обогрева, что позволяет установить комфортный климат внутри помещения в жаркую погоду. Сила потока воздуха регулируется пультом дистанционного управления. С его же помощью можно установить необходимый режим: умеренный или сильный обогрев, вентиляция. Нагревательный элемент конвектора изготовлен из керамики, поэтому воздух в помещении не пересушивается. Прибор оснащен системой защиты от перегрева. Обогреватель Oasis NTB-20 можно купить с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.