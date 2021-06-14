Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор Oasis NTB-20
3.0
2
2 130 ₽
2 800 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Oasis NTB-20
    Арт. 704235339
    3.0
    2
    Тепловентилятор Oasis NTB-20
    Тепловентилятор Oasis NTB-20
      Тепловентилятор Oasis NTB-20
      Тепловентилятор Oasis NTB-20

      Тепловентилятор Oasis NTB-20

      • -670 ₽
      2 130 ₽
      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 704235339
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      • -670 ₽
      2 130 ₽
      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ручной метчик Сибртех 76622 (М8x1,25 мм)
      290 ₽
      5.0
      Ручной метчик Сибртех 76622 (М8x1,25 мм)
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      400 ₽
      5.0
      Метчикодержатель Сибртех М3-М12 76912
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      4 199 ₽
      5.0
      Электрический конвектор Denzel XCE-1500
      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
      1 990 ₽
      2 750 ₽
      4.0
      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
      • -760 ₽
      Моментальный клей Секунда Aviora 403-107, 3 г
      70 ₽
      Моментальный клей Секунда Aviora 403-107, 3 г
      Клей СТОЛЯР Момент 422981, 250 г
      300 ₽
      Клей СТОЛЯР Момент 422981, 250 г
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      120 ₽
      5.0
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-260, 6х93 мм
      85 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-260, 6х93 мм
      Сверло по металлу Практика 033-291, 8х117 мм
      160 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-291, 8х117 мм
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор Oasis NTB-20 2000w – настенный отопительный прибор, предназначенный для обогрева жилых, офисных и производственных помещений, площадь которых не превышает 25 м². Создавая поток воздуха вентилятором, конвектор Oasis нагревает помещение быстрее, чем его аналоги с естественной конвекцией. Тепловентилятор оснащен таймером, который дает возможность установить время непрерывной работы (максимальное – 7,5 часов) и таким образом контролировать потребление прибором электроэнергии. Эта модель также может работать в режиме вентиляции без обогрева, что позволяет установить комфортный климат внутри помещения в жаркую погоду. Сила потока воздуха регулируется пультом дистанционного управления. С его же помощью можно установить необходимый режим: умеренный или сильный обогрев, вентиляция. Нагревательный элемент конвектора изготовлен из керамики, поэтому воздух в помещении не пересушивается. Прибор оснащен системой защиты от перегрева. Обогреватель Oasis NTB-20 можно купить с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Три режима работы: вентилятор, теплый воздух, горячий воздух
        • Два режима нагрева 1000/2000 Вт
        • Регулируемый воздушный поток
        • Безопасный керамический нагревательный элемент
        • Дистанционное управление с помощью пульта
        • Защита от перегрева
        • Удобный дисплей

        Комплектация

        • Тепловентилятор - 1 шт.
        • Пульт дистанционного управления - 1 шт.
        • Монтажный комплект - 1 шт.
        • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
        • Упаковка - 1 шт.