Тепловентилятор Oasis NTB-20
Арт. 704235339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
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- Тепловентилятор Oasis NTB-20 2000w – настенный отопительный прибор, предназначенный для обогрева жилых, офисных и производственных помещений, площадь которых не превышает 25 м². Создавая поток воздуха вентилятором, конвектор Oasis нагревает помещение быстрее, чем его аналоги с естественной конвекцией. Тепловентилятор оснащен таймером, который дает возможность установить время непрерывной работы (максимальное – 7,5 часов) и таким образом контролировать потребление прибором электроэнергии. Эта модель также может работать в режиме вентиляции без обогрева, что позволяет установить комфортный климат внутри помещения в жаркую погоду. Сила потока воздуха регулируется пультом дистанционного управления. С его же помощью можно установить необходимый режим: умеренный или сильный обогрев, вентиляция. Нагревательный элемент конвектора изготовлен из керамики, поэтому воздух в помещении не пересушивается. Прибор оснащен системой защиты от перегрева. Обогреватель Oasis NTB-20 можно купить с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Три режима работы: вентилятор, теплый воздух, горячий воздух
- Два режима нагрева 1000/2000 Вт
- Регулируемый воздушный поток
- Безопасный керамический нагревательный элемент
- Дистанционное управление с помощью пульта
- Защита от перегрева
- Удобный дисплей
Комплектация
- Тепловентилятор - 1 шт.
- Пульт дистанционного управления - 1 шт.
- Монтажный комплект - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.