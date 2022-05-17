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Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)
4.5
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)
    Арт. 704235340
    4.5
    2
    Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)

      Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235340
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Oasis SB-20R (X) имеет компактные размеры, а также удобную ручку. Это облегчает транспортировку - прибор можно переносить по дому, без труда захватить с собой на дачу. Предусмотрено три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной мощности и обогрев на высокой мощности. В основе - спиральный нагревательный элемент.

        Преимущества

        • Помимо основного, присутствует дополнительный режим вентиляции без обогрева
        • На верхней части корпуса есть удобная ручка для переноски устройства
        • Защита от перегрева, автоматически отключающая оборудование при чрезвычайно низкой температуре
        • Обогрев пространства осуществляется с мощностью до 2000 Вт
        • Оптимально подойдет для обслуживания помещений, площадь которых составляет не более 20 м2
        • В качестве нагревательного элемента используется электрическая спираль
        • Климатический прибор Oasis SB-20R оснащен термостатом