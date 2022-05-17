Преимущества

Помимо основного, присутствует дополнительный режим вентиляции без обогрева

На верхней части корпуса есть удобная ручка для переноски устройства

Защита от перегрева, автоматически отключающая оборудование при чрезвычайно низкой температуре

Обогрев пространства осуществляется с мощностью до 2000 Вт

Оптимально подойдет для обслуживания помещений, площадь которых составляет не более 20 м 2

В качестве нагревательного элемента используется электрическая спираль

Климатический прибор Oasis SB-20R оснащен термостатом

Тепловентилятор Oasis SB-20R (X) имеет компактные размеры, а также удобную ручку. Это облегчает транспортировку - прибор можно переносить по дому, без труда захватить с собой на дачу. Предусмотрено три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной мощности и обогрев на высокой мощности. В основе - спиральный нагревательный элемент.