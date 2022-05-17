Тепловентилятор Oasis SB-20R (X)
Арт. 704235340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Oasis SB-20R (X) имеет компактные размеры, а также удобную ручку. Это облегчает транспортировку - прибор можно переносить по дому, без труда захватить с собой на дачу. Предусмотрено три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной мощности и обогрев на высокой мощности. В основе - спиральный нагревательный элемент.
Преимущества
- Помимо основного, присутствует дополнительный режим вентиляции без обогрева
- На верхней части корпуса есть удобная ручка для переноски устройства
- Защита от перегрева, автоматически отключающая оборудование при чрезвычайно низкой температуре
- Обогрев пространства осуществляется с мощностью до 2000 Вт
- Оптимально подойдет для обслуживания помещений, площадь которых составляет не более 20 м2
- В качестве нагревательного элемента используется электрическая спираль
- Климатический прибор Oasis SB-20R оснащен термостатом