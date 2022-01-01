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Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
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Электрические тепловые пушки
    Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
    Арт. 70423583
    Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
    Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
    Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
      Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
      Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
      Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3

      Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423583

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		13.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка PATRIOT ECO-R 3 633307256 работает от сети 220 В. Данный обогревательный прибор оснащен шнуром длиной 1,5 метра с евровилкой. Пушка оснащена термостатом и нагревательным элементом из нержавеющей стали. Корпус устройства выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время использования.

        Преимущества

        • Электрическая тепловая пушка предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д
        • Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации
        • В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов
        • В стандартную комплектацию входит электрический кабель 1.5 метра с евровилкой
        • Термостат
        • ТЭН из нержавеющей стали