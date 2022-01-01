Тепловентилятор PATRIOT ECO-R3
Арт. 70423583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|13.7
- Электрическая тепловая пушка PATRIOT ECO-R 3 633307256 работает от сети 220 В. Данный обогревательный прибор оснащен шнуром длиной 1,5 метра с евровилкой. Пушка оснащена термостатом и нагревательным элементом из нержавеющей стали. Корпус устройства выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время использования.
Преимущества
- Электрическая тепловая пушка предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д
- Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации
- В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов
- В стандартную комплектацию входит электрический кабель 1.5 метра с евровилкой
- Термостат
- ТЭН из нержавеющей стали