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Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
    Арт. 704235311
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
    Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
    Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
    Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
      Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
      Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
      Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
      Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3

      Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор электрический Практика TT 3 — это компактный отопительный прибор, используемый в качестве дополнительного источника обогрева жилых и нежилых помещений. Он работает от обычной сети 220 В. Тепловентилятор Практика TT 3 имеет мощность 3 кВт, чего будет достаточно для обогрева офисно-административных помещений, небольших производственных цехов, торговых палаток, киосков. Производитель запрещает применять отопительный прибор во взрывоопасных средах, в присутствии горючих жидкостей. Также при эксплуатации тепловентилятора следует следить, чтобы на него не попадали атмосферные осадки.

        Преимущества

        • Работа в режимах обогрева и вентиляции воздуха
        • Наличие терморегулятора, обеспечивающего нагрев воздуха до необходимых параметров и точное поддержание температуры в помещении
        • Ударопрочное исполнение корпуса
        • Наличие удобной ручки для переноски
        • Мобильность, компактные габариты, небольшой вес
        • Механические элементы управления
        • Невысокий уровень шума
        • Отсутствие посторонних запахов при работе
        • Надежная, безопасная конструкция