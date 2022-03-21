Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3
Арт. 704235311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Тепловентилятор электрический Практика TT 3 — это компактный отопительный прибор, используемый в качестве дополнительного источника обогрева жилых и нежилых помещений. Он работает от обычной сети 220 В. Тепловентилятор Практика TT 3 имеет мощность 3 кВт, чего будет достаточно для обогрева офисно-административных помещений, небольших производственных цехов, торговых палаток, киосков. Производитель запрещает применять отопительный прибор во взрывоопасных средах, в присутствии горючих жидкостей. Также при эксплуатации тепловентилятора следует следить, чтобы на него не попадали атмосферные осадки.
Преимущества
- Работа в режимах обогрева и вентиляции воздуха
- Наличие терморегулятора, обеспечивающего нагрев воздуха до необходимых параметров и точное поддержание температуры в помещении
- Ударопрочное исполнение корпуса
- Наличие удобной ручки для переноски
- Мобильность, компактные габариты, небольшой вес
- Механические элементы управления
- Невысокий уровень шума
- Отсутствие посторонних запахов при работе
- Надежная, безопасная конструкция