Электрическая тепловая пушка Профтепло Praktika ТТ-3

Преимущества

Работа в режимах обогрева и вентиляции воздуха

Наличие терморегулятора, обеспечивающего нагрев воздуха до необходимых параметров и точное поддержание температуры в помещении

Ударопрочное исполнение корпуса

Наличие удобной ручки для переноски

Мобильность, компактные габариты, небольшой вес

Механические элементы управления

Невысокий уровень шума

Отсутствие посторонних запахов при работе

Надежная, безопасная конструкция

Тепловентилятор электрический Практика TT 3 — это компактный отопительный прибор, используемый в качестве дополнительного источника обогрева жилых и нежилых помещений. Он работает от обычной сети 220 В. Тепловентилятор Практика TT 3 имеет мощность 3 кВт, чего будет достаточно для обогрева офисно-административных помещений, небольших производственных цехов, торговых палаток, киосков. Производитель запрещает применять отопительный прибор во взрывоопасных средах, в присутствии горючих жидкостей. Также при эксплуатации тепловентилятора следует следить, чтобы на него не попадали атмосферные осадки.