Преимущества

Благодаря современному дизайну, тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха

Корпус изготовлен из качественного пластика серого цвета

Долговечный и пожаробезопасный, металлокерамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и эффективный, нагрев воздуха, не загрязняет окружающую среду и не сжигает кислород

Электродвигатель с низким уровнем шума

Плавкий предохранитель и термоограничитель защищают тепловентилятор от перегрева

Высококачественный регулируемый термостат

Режим обдува без обогрева

Технология Power Proof: экономия электроэнергии

Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G используется для дополнительного обогрева воздуха в помещении. Предусмотрено два режима мощности - 1000/2000 Вт. Тепловентилятор предназначен для настольной установки. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации.