Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
    Арт. 704235303
    5.0
    2
    Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
    Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
    Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
      Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
      Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
      Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G

      Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G используется для дополнительного обогрева воздуха в помещении. Предусмотрено два режима мощности - 1000/2000 Вт. Тепловентилятор предназначен для настольной установки. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Благодаря современному дизайну, тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха
        • Корпус изготовлен из качественного пластика серого цвета
        • Долговечный и пожаробезопасный, металлокерамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и эффективный, нагрев воздуха, не загрязняет окружающую среду и не сжигает кислород
        • Электродвигатель с низким уровнем шума
        • Плавкий предохранитель и термоограничитель защищают тепловентилятор от перегрева
        • Высококачественный регулируемый термостат
        • Режим обдува без обогрева
        • Технология Power Proof: экономия электроэнергии