Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G
Арт. 704235303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS.G используется для дополнительного обогрева воздуха в помещении. Предусмотрено два режима мощности - 1000/2000 Вт. Тепловентилятор предназначен для настольной установки. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Благодаря современному дизайну, тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха
- Корпус изготовлен из качественного пластика серого цвета
- Долговечный и пожаробезопасный, металлокерамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и эффективный, нагрев воздуха, не загрязняет окружающую среду и не сжигает кислород
- Электродвигатель с низким уровнем шума
- Плавкий предохранитель и термоограничитель защищают тепловентилятор от перегрева
- Высококачественный регулируемый термостат
- Режим обдува без обогрева
- Технология Power Proof: экономия электроэнергии