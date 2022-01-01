Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMD
Арт. 704235299
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|256x212x118
- Тепловентилятор Timberk TFH S20SMD предназначен для эффективного обогрева помещений. Предусмотрено два режима обогрева и один режим вентиляции. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева. Регулируемый термостат обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры обогрева. Предусмотрена функция защиты от замерзания - тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении комнатной температуры ниже 5-7 градусов.
Преимущества
- Два режима мощности ( 1000/2000 Вт)
- Режим работы "Охлаждение"
- Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель
- Защита от замерзания: тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении комнатной температуры ниже 5-7 градусов
- Регулируемый термостат
- Индикатор режима работы
- Настольное вертикальное исполнение