Преимущества

Два режима мощности ( 1000/2000 Вт)

Режим работы "Охлаждение"

Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель

Защита от замерзания: тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении комнатной температуры ниже 5-7 градусов

Регулируемый термостат

Индикатор режима работы

Настольное вертикальное исполнение

Тепловентилятор Timberk TFH S20SMD предназначен для эффективного обогрева помещений. Предусмотрено два режима обогрева и один режим вентиляции. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева. Регулируемый термостат обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры обогрева. Предусмотрена функция защиты от замерзания - тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении комнатной температуры ниже 5-7 градусов.