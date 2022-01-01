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Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMD
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMD
    Арт. 704235299
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMD

      Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235299

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		256x212x118
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Timberk TFH S20SMD предназначен для эффективного обогрева помещений. Предусмотрено два режима обогрева и один режим вентиляции. Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева. Регулируемый термостат обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры обогрева. Предусмотрена функция защиты от замерзания - тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении комнатной температуры ниже 5-7 градусов.

        Преимущества

        • Два режима мощности ( 1000/2000 Вт)
        • Режим работы "Охлаждение"
        • Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель
        • Защита от замерзания: тепловентилятор автоматически начинает обогрев при падении комнатной температуры ниже 5-7 градусов
        • Регулируемый термостат
        • Индикатор режима работы
        • Настольное вертикальное исполнение