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Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
    Арт. 704235304
    5.0
    2
    Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
    Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
    Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
    Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
      Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
      Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
      Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
      Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX

      Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX предназначен для настольной вертикальной установки. прибор оснащен спиральным нагревательным элементом. Два режима мощности позволяют выбрать комфортный для пользователя режим обогрева. Данный тепловентилятор оптимально подходит для обогрева небольших помещений или отдельных зон.

        Преимущества

        • Современный авторский дизайн
        • Настольное вертикальное размещение
        • Площадь обогрева 20-25 кв.м
        • Высококачественная сборка и экологичные материалы
        • Спиральный нагревательный элемент
        • Мощность 2 кВт
        • Скорость нагрева менее 30 секунд
        • Удобная ручка для перемещения
        • Датчик защиты от перегрева
        • Два режима мощности на выбор - 1200/2000 Вт
        • Простота и удобство в использовании