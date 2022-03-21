Преимущества

Современный авторский дизайн

Настольное вертикальное размещение

Площадь обогрева 20-25 кв.м

Высококачественная сборка и экологичные материалы

Спиральный нагревательный элемент

Мощность 2 кВт

Скорость нагрева менее 30 секунд

Удобная ручка для перемещения

Датчик защиты от перегрева

Два режима мощности на выбор - 1200/2000 Вт

Простота и удобство в использовании

Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX предназначен для настольной вертикальной установки. прибор оснащен спиральным нагревательным элементом. Два режима мощности позволяют выбрать комфортный для пользователя режим обогрева. Данный тепловентилятор оптимально подходит для обогрева небольших помещений или отдельных зон.