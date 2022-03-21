Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
Арт. 704235304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
- Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX предназначен для настольной вертикальной установки. прибор оснащен спиральным нагревательным элементом. Два режима мощности позволяют выбрать комфортный для пользователя режим обогрева. Данный тепловентилятор оптимально подходит для обогрева небольших помещений или отдельных зон.
Преимущества
- Современный авторский дизайн
- Настольное вертикальное размещение
- Площадь обогрева 20-25 кв.м
- Высококачественная сборка и экологичные материалы
- Спиральный нагревательный элемент
- Мощность 2 кВт
- Скорость нагрева менее 30 секунд
- Удобная ручка для перемещения
- Датчик защиты от перегрева
- Два режима мощности на выбор - 1200/2000 Вт
- Простота и удобство в использовании