Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM
Арт. 704235306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Макс. мощность, Вт
|1500
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Функция поворота
|Нет
- Электрический тепловентилятор Timberk TFH T15DDM предназначен для обогрева и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года. Тепловентилятор удобен и прост в установке, имеет удобную ручку для перемещения, экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии, повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока, а встроенный терморегулятор обеспечит безопасный, экономичный режим работы с с автоматическим поддерживанием заданной температуры.
Преимущества
- Не сушит воздух
- Не сжигает кислород
- Пожаробезопасная керамика
- 2 режима нагрева - 750/1500 Вт
- Автоматически отключается при перегреве
- Мгновенный подогрев, не нужно терять время и электроэнергию
- Компактность. Благодаря маленьким размерам и небольшому весу тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха
- Турбодвигатель вентилятора с очень низким уровнем шума. Улучшенный механизм запуска гарантирует безотказную работу аппарата как минимум на протяжении 10000 циклов включения/выключения