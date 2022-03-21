Преимущества

Не сушит воздух

Не сжигает кислород

Пожаробезопасная керамика

2 режима нагрева - 750/1500 Вт

Автоматически отключается при перегреве

Мгновенный подогрев, не нужно терять время и электроэнергию

Компактность. Благодаря маленьким размерам и небольшому весу тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха

Турбодвигатель вентилятора с очень низким уровнем шума. Улучшенный механизм запуска гарантирует безотказную работу аппарата как минимум на протяжении 10000 циклов включения/выключения

Электрический тепловентилятор Timberk TFH T15DDM предназначен для обогрева и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года. Тепловентилятор удобен и прост в установке, имеет удобную ручку для перемещения, экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии, повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока, а встроенный терморегулятор обеспечит безопасный, экономичный режим работы с с автоматическим поддерживанием заданной температуры.