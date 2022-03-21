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Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM
5.0
2
Найти аналог
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM
    Арт. 704235306
    5.0
    2
    Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM
    Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM
      Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM
      Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM

      Тепловентилятор Timberk TFH T15DDM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Макс. мощность, Вт
      		1500
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический тепловентилятор Timberk TFH T15DDM предназначен для обогрева и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года. Тепловентилятор удобен и прост в установке, имеет удобную ручку для перемещения, экономичен в использовании в связи с минимальными потерями электроэнергии, повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока, а встроенный терморегулятор обеспечит безопасный, экономичный режим работы с с автоматическим поддерживанием заданной температуры.

        Преимущества

        • Не сушит воздух
        • Не сжигает кислород
        • Пожаробезопасная керамика
        • 2 режима нагрева - 750/1500 Вт
        • Автоматически отключается при перегреве
        • Мгновенный подогрев, не нужно терять время и электроэнергию
        • Компактность. Благодаря маленьким размерам и небольшому весу тепловентилятор удобен для размещения в любом помещении, где необходим дополнительный обогрев воздуха
        • Турбодвигатель вентилятора с очень низким уровнем шума. Улучшенный механизм запуска гарантирует безотказную работу аппарата как минимум на протяжении 10000 циклов включения/выключения