Тепловентилятор TIMBERK TFH W200.XA
Арт. 704235308
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|220x520x122
- Тепловентилятор Timberk TFH W200.XA имеет два режима обогрева и режим обдува без нагрева воздуха. Прибор устаналивается настенно. Для удобства управления в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Керамический нагревательный элемент нагревает воздух без активного сжигания кислорода. Предусмотрен таймер на 7,5 часов.
Преимущества
- Глянцевый окрас прибора, 100% белый
- Безопасный керамический нагревательный элемент
- Технология Oxygen Safe - увеличенная площадь нагревательного элемента, нагрев происходит быстрее без активного сжигания кислорода
- Многофункциональный воздушный поток: холодный, теплый, горячий воздух
- Световая индикация режимов работы на панели управления
- Пульт ДУ в комплекте
- Таймер 7,5 часов (с шагом 30 минут)
- Два режима мощности на выбор: 1000 Вт и 2000 Вт
- Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель