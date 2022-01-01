Преимущества

Глянцевый окрас прибора, 100% белый

Безопасный керамический нагревательный элемент

Технология Oxygen Safe - увеличенная площадь нагревательного элемента, нагрев происходит быстрее без активного сжигания кислорода

Многофункциональный воздушный поток: холодный, теплый, горячий воздух

Световая индикация режимов работы на панели управления

Пульт ДУ в комплекте

Таймер 7,5 часов (с шагом 30 минут)

Два режима мощности на выбор: 1000 Вт и 2000 Вт

Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель

Тепловентилятор Timberk TFH W200.XA имеет два режима обогрева и режим обдува без нагрева воздуха. Прибор устаналивается настенно. Для удобства управления в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Керамический нагревательный элемент нагревает воздух без активного сжигания кислорода. Предусмотрен таймер на 7,5 часов.