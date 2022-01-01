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Тепловентилятор TIMBERK TFH W200.XA
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор TIMBERK TFH W200.XA
    Арт. 704235308
    Тепловентилятор TIMBERK TFH W200.XA

      Тепловентилятор TIMBERK TFH W200.XA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235308

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		220x520x122
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Timberk TFH W200.XA имеет два режима обогрева и режим обдува без нагрева воздуха. Прибор устаналивается настенно. Для удобства управления в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Керамический нагревательный элемент нагревает воздух без активного сжигания кислорода. Предусмотрен таймер на 7,5 часов.

        Преимущества

        • Глянцевый окрас прибора, 100% белый
        • Безопасный керамический нагревательный элемент
        • Технология Oxygen Safe - увеличенная площадь нагревательного элемента, нагрев происходит быстрее без активного сжигания кислорода
        • Многофункциональный воздушный поток: холодный, теплый, горячий воздух
        • Световая индикация режимов работы на панели управления
        • Пульт ДУ в комплекте
        • Таймер 7,5 часов (с шагом 30 минут)
        • Два режима мощности на выбор: 1000 Вт и 2000 Вт
        • Двухуровневая защита от перегрева: термоограничитель и термопредохранитель