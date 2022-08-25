Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Градация серого цвета позволяет лучше отображать детали на снимке.

Автоматическое отключение прибора - для экономии заряда батарей.

Встроенная цифровая камера позволяет одновременно сохранять как термограмму, так и реальный цифровой снимок.

Режим выделения точек с максимальной и минимальной температурами упрощает работу по их поиску на объекте.

Настройка температуры окружающей среды в меню прибора помогает получить самые точные данные измерения температуры объектов.

Комплектация:

Тепловизор ADA TemPro VISION. Батарейки. SD карта. Чехол. Инструкция.

Тепловизор ADA TEMPROVISION А00519 предназначен для обнаружения скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их на SD карте. Обработка данных от детектора при помощи метода математической аппроксимации улучшает качество ИК-изображения в два раза. Прибор имеет 5 видов цветовой палитры - правильный выбор поможет получить более четкое и понятное изображение.