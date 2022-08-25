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Тепловизор ADA TemPro VISION
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор ADA TemPro VISION
    Арт. geototal_797
    5.0
    1
    Тепловизор ADA TemPro VISION
    Тепловизор ADA TemPro VISION
    Тепловизор ADA TemPro VISION
      Тепловизор ADA TemPro VISION
      Тепловизор ADA TemPro VISION
      Тепловизор ADA TemPro VISION

      Тепловизор ADA TemPro VISION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_797
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Макс. температура хранения, °С
      		55
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество элементов питания, шт
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Тепловизор ADA TEMPROVISION А00519 предназначен для обнаружения скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их на SD карте. Обработка данных от детектора при помощи метода математической аппроксимации улучшает качество ИК-изображения в два раза. Прибор имеет 5 видов цветовой палитры - правильный выбор поможет получить более четкое и понятное изображение.

        Особенности и Преимущества:

        • Градация серого цвета позволяет лучше отображать детали на снимке.
        • Автоматическое отключение прибора - для экономии заряда батарей.
        • Встроенная цифровая камера позволяет одновременно сохранять как термограмму, так и реальный цифровой снимок.
        • Режим выделения точек с максимальной и минимальной температурами упрощает работу по их поиску на объекте.
        • Настройка температуры окружающей среды в меню прибора помогает получить самые точные данные измерения температуры объектов.

        Комплектация:

        1. Тепловизор ADA TemPro VISION.
        2. Батарейки.
        3. SD карта.
        4. Чехол.
        5. Инструкция.