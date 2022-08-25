Тепловизор ADA TemPro VISION
Арт. geototal_797
Характеристики
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Производитель
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. температура хранения, °С
|55
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Напряжение питания, В
|1.5
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Количество элементов питания, шт
|4
Подробное описание товара:Тепловизор ADA TEMPROVISION А00519 предназначен для обнаружения скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их на SD карте. Обработка данных от детектора при помощи метода математической аппроксимации улучшает качество ИК-изображения в два раза. Прибор имеет 5 видов цветовой палитры - правильный выбор поможет получить более четкое и понятное изображение.
Особенности и Преимущества:
- Градация серого цвета позволяет лучше отображать детали на снимке.
- Автоматическое отключение прибора - для экономии заряда батарей.
- Встроенная цифровая камера позволяет одновременно сохранять как термограмму, так и реальный цифровой снимок.
- Режим выделения точек с максимальной и минимальной температурами упрощает работу по их поиску на объекте.
- Настройка температуры окружающей среды в меню прибора помогает получить самые точные данные измерения температуры объектов.
Комплектация:
- Тепловизор ADA TemPro VISION.
- Батарейки.
- SD карта.
- Чехол.
- Инструкция.