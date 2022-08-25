Тепловизор Testo 865
Арт. geototal_814
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|219x96x95
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Мин. температура хранения, °С
|-30
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Внесен в список госреестра
|Да
Подробное описание товара:
Тепловизор Testo 865 0560 8650 - это профессиональный прибор, предназначенный для обнаружения локализации утечек или дефектов ограждающих конструкций. Благодаря встроенной технологии SuperResolution разрешение может быть увеличено до 320х240 пикселей. Возможность автоматического распознавания горячей/холодной точки позволяет мгновенно определить критический тепловой статус. Для анализа полученных изображений на ПК предусмотрено профессиональное программное обеспечение.
Особенности и Преимущества:ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений. Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением. Визуализация разницы температур от 0.12°C. 19 200 точек измерения температуры позволяют получать термограммы высокой точности. Функция IFOV warner определяет расстояние до измеряемого объекта и размер наименьшей точки измерения. Возможность сохранения термограмм в формате JPEG. Встроенная память 2.8 Гб для хранения данных. Класс защиты корпуса тепловизора Testo 865 0560 8650 от влаги и пыли - IP54.
Комплектация:
- Тепловизор.
- Блок питания.
- Литиево-ионный аккумулятор.
- USB-кабель.
- Руководство пользователя.
- Краткая инструкция по применению.
- Протокол заводской калибровки.
- Кейс.