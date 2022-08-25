Подробное описание товара:

Тепловизор Testo 865 0560 8650 - это профессиональный прибор, предназначенный для обнаружения локализации утечек или дефектов ограждающих конструкций. Благодаря встроенной технологии SuperResolution разрешение может быть увеличено до 320х240 пикселей. Возможность автоматического распознавания горячей/холодной точки позволяет мгновенно определить критический тепловой статус. Для анализа полученных изображений на ПК предусмотрено профессиональное программное обеспечение.

Особенности и Преимущества:

Комплектация:

Тепловизор. Блок питания. Литиево-ионный аккумулятор. USB-кабель. Руководство пользователя. Краткая инструкция по применению. Протокол заводской калибровки. Кейс.

ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений. Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением. Визуализация разницы температур от 0.12°C. 19 200 точек измерения температуры позволяют получать термограммы высокой точности. Функция IFOV warner определяет расстояние до измеряемого объекта и размер наименьшей точки измерения. Возможность сохранения термограмм в формате JPEG. Встроенная память 2.8 Гб для хранения данных. Класс защиты корпуса тепловизора Testo 865 0560 8650 от влаги и пыли - IP54.