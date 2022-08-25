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Тепловизор Testo 865
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор Testo 865
    Арт. geototal_814
    5.0
    1
    Тепловизор Testo 865
    Тепловизор Testo 865
    Тепловизор Testo 865
      Тепловизор Testo 865
      Тепловизор Testo 865
      Тепловизор Testo 865

      Тепловизор Testo 865

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_814
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		219x96x95
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Внесен в список госреестра
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Тепловизор Testo 865 0560 8650 - это профессиональный прибор, предназначенный для обнаружения локализации утечек или дефектов ограждающих конструкций. Благодаря встроенной технологии SuperResolution разрешение может быть увеличено до 320х240 пикселей. Возможность автоматического распознавания горячей/холодной точки позволяет мгновенно определить критический тепловой статус. Для анализа полученных изображений на ПК предусмотрено профессиональное программное обеспечение.

        Особенности и Преимущества:

        ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений. Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением. Визуализация разницы температур от 0.12°C. 19 200 точек измерения температуры позволяют получать термограммы высокой точности. Функция IFOV warner определяет расстояние до измеряемого объекта и размер наименьшей точки измерения. Возможность сохранения термограмм в формате JPEG. Встроенная память 2.8 Гб для хранения данных. Класс защиты корпуса тепловизора Testo 865 0560 8650 от влаги и пыли - IP54.

        Комплектация:

        1. Тепловизор.
        2. Блок питания.
        3. Литиево-ионный аккумулятор.
        4. USB-кабель.
        5. Руководство пользователя.
        6. Краткая инструкция по применению.
        7. Протокол заводской калибровки.
        8. Кейс.