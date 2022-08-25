Тепловизор testo 869 представляет собой профессиональный прибор, разработанный с учётом потребностей специалистов в сфере строительства и ОВК. testo 869 прост в использовании и оптимизирован для быстрой и эффективной работы.

Тепловизор testo 869 был разработан с учётом требований организаций, специализирующихся на монтаже систем отопления, строительстве, сервисном обслуживании, эксплуатации зданий и с успехом применяется для решения следующих задач:

обнаружение утечек

локализация мостиков холода

выявление перегревающихся соединений

Основные технические характеристики тепловизора testo 869

Тепловизор testo 869 отличается удобством в использовании благодаря таким техническим преимуществам, как: