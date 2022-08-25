Тепловизор Testo 869
Арт. geototal_695
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|219x96x95
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Мин. температура хранения, °С
|-30
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Внесен в список госреестра
|Нет
Тепловизор testo 869 представляет собой профессиональный прибор, разработанный с учётом потребностей специалистов в сфере строительства и ОВК. testo 869 прост в использовании и оптимизирован для быстрой и эффективной работы.
Тепловизор testo 869 был разработан с учётом требований организаций, специализирующихся на монтаже систем отопления, строительстве, сервисном обслуживании, эксплуатации зданий и с успехом применяется для решения следующих задач:
- обнаружение утечек
- локализация мостиков холода
- выявление перегревающихся соединений
- Основные технические характеристики тепловизора testo 869
Тепловизор testo 869 отличается удобством в использовании благодаря таким техническим преимуществам, как:
- Высокое качество термограмм благодаря разрешению матрицы 160 x 120 пикселей
- Визуализация малейшей разницы температур
- Температурная чувствительность менее 120 мК
- Широкий обзор для идеального отображения распределения температур на поверхности объекта измерения: широкое поле зрения обеспечивается объективом 34°
- Отображение критических данных температуры: автоматическое распознавание гор./хол. точек
- Профессиональное ПО для анализа и подготовки отчётов на ПК
- Сохранение термограмм возможно в формате JPEG