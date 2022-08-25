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Тепловизор Testo 869
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор Testo 869
    Арт. geototal_695
    5.0
    1
    Тепловизор Testo 869
    Тепловизор Testo 869
      Тепловизор Testo 869
      Тепловизор Testo 869

      Тепловизор Testo 869

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_695
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		219x96x95
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тепловизор testo 869 представляет собой профессиональный прибор, разработанный с учётом потребностей специалистов в сфере строительства и ОВК. testo 869 прост в использовании и оптимизирован для быстрой и эффективной работы.

        Тепловизор testo 869 был разработан с учётом требований организаций, специализирующихся на монтаже систем отопления, строительстве, сервисном обслуживании, эксплуатации зданий и с успехом применяется для решения следующих задач:

        • обнаружение утечек
        • локализация мостиков холода
        • выявление перегревающихся соединений
        • Основные технические характеристики тепловизора testo 869

        Тепловизор testo 869 отличается удобством в использовании благодаря таким техническим преимуществам, как:

        • Высокое качество термограмм благодаря разрешению матрицы 160 x 120 пикселей
        • Визуализация малейшей разницы температур
        • Температурная чувствительность менее 120 мК
        • Широкий обзор для идеального отображения распределения температур на поверхности объекта измерения: широкое поле зрения обеспечивается объективом 34°
        • Отображение критических данных температуры: автоматическое распознавание гор./хол. точек
        • Профессиональное ПО для анализа и подготовки отчётов на ПК
        • Сохранение термограмм возможно в формате JPEG