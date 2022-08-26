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Тепловизор Testo 870-1
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор Testo 870-1
    Арт. geototal_727
    5.0
    1
    Тепловизор Testo 870-1

      Тепловизор Testo 870-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_727
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		219x96x95
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловизор Testo 870-1 был разработан с учетом требований организаций специализирующихся на монтаже систем отопления, в строительстве, специалистов по сервисному обслуживанию и руководителей служб эксплуатации. Он позволяет, к примеру, осуществлять обнаружение утечек в системах напольного отопления, локализовать мостики холода или визуализировать соединения с аномально высоким нагревом. Тепловизор позволит Вам сделать свою работу еще более качественной, быстрой и эффективной, благодаря большому дисплею, высококачественному детектору, широкому полю зрения и легкости в эксплуатации. Тепловизор Testo 870-1 поставляется с установленной функцией Super Resolution. Особенности и преимущества:
        • Разрешение детектора 160 x 120 пикселей: 19,200 температурных точек позволяют в высоком качестве представить объекты измерений на термограммах, четко и детализовано.
        • Технология SuperResolution, разрешение 320 x 240 пикселей: Технология SuperResolution позволяет повысить качество изображения на порядок, т.е. разрешение термограмм увеличивается в 4 раза.
        • Температурная чувствительность < 100 мК: Благодаря превосходной температурной чувствительности < 100 мК, возможна визуализация даже самых незначительных изменений температур.
        • Автофокус, объектив 34°: Объектив 34° обеспечивает широкоугольное изображение на ИК-снимке, тем самым, обеспечивается идеальный обзор распределения температуры на поверхности объекта измерений.
        • Автоматическое распознавание горячей/холодной точек: Критические температуры можно быстро и точно визуализировать, благодаря функции распознавания горячей/холодной точек. Легкость в эксплуатации – включите тепловизор и приступайте к работе.