Тепловизор Testo 870-1
Арт. geototal_727
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|219x96x95
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Внесен в список госреестра
|Нет
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Подсветка дисплея
|Нет
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Поверка
|Нет
- Тепловизор Testo 870-1 был разработан с учетом требований организаций специализирующихся на монтаже систем отопления, в строительстве, специалистов по сервисному обслуживанию и руководителей служб эксплуатации. Он позволяет, к примеру, осуществлять обнаружение утечек в системах напольного отопления, локализовать мостики холода или визуализировать соединения с аномально высоким нагревом. Тепловизор позволит Вам сделать свою работу еще более качественной, быстрой и эффективной, благодаря большому дисплею, высококачественному детектору, широкому полю зрения и легкости в эксплуатации. Тепловизор Testo 870-1 поставляется с установленной функцией Super Resolution. Особенности и преимущества:
- Разрешение детектора 160 x 120 пикселей: 19,200 температурных точек позволяют в высоком качестве представить объекты измерений на термограммах, четко и детализовано.
- Технология SuperResolution, разрешение 320 x 240 пикселей: Технология SuperResolution позволяет повысить качество изображения на порядок, т.е. разрешение термограмм увеличивается в 4 раза.
- Температурная чувствительность < 100 мК: Благодаря превосходной температурной чувствительности < 100 мК, возможна визуализация даже самых незначительных изменений температур.
- Автофокус, объектив 34°: Объектив 34° обеспечивает широкоугольное изображение на ИК-снимке, тем самым, обеспечивается идеальный обзор распределения температуры на поверхности объекта измерений.
- Автоматическое распознавание горячей/холодной точек: Критические температуры можно быстро и точно визуализировать, благодаря функции распознавания горячей/холодной точек. Легкость в эксплуатации – включите тепловизор и приступайте к работе.