Разрешение детектора 160 x 120 пикселей: 19,200 температурных точек позволяют в высоком качестве представить объекты измерений на термограммах, четко и детализовано.

Технология SuperResolution, разрешение 320 x 240 пикселей: Технология SuperResolution позволяет повысить качество изображения на порядок, т.е. разрешение термограмм увеличивается в 4 раза.

Температурная чувствительность < 100 мК: Благодаря превосходной температурной чувствительности < 100 мК, возможна визуализация даже самых незначительных изменений температур.

Автофокус, объектив 34°: Объектив 34° обеспечивает широкоугольное изображение на термограмме, тем самым, обеспечивается идеальный анализ распределения температуры на поверхности объекта измерений.

Встроенная цифровая камера: Благодаря встроенной цифровой камере 3.1 мегапикселя параллельно с термограммой тепловизор делает реальный снимок объекта измерений.

Автоматическое распознавание горячей/холодной точек: Критические температуры можно быстро и точно визуализировать, благодаря функции распознавания горячей/холодной точек. Легкость в эксплуатации – включите тепловизор и приступайте к измерениям.

Тепловизор Testo 870-2 - был разработан с учетом требований организаций специализирующихся на монтаже систем отопления, в строительстве, специалистов по сервисному обслуживанию и руководителей служб эксплуатации. Он позволяет, к примеру, осуществлять обнаружение утечек в системах напольного отопления, локализовать мостики холода или визуализировать соединения с аномально высоким нагревом. Тепловизор позволит Вам сделать свою работу еще более качественной, быстрой и эффективной, благодаря большому дисплею, высококачественному детектору, широкому полю зрения и легкости в эксплуатации. Тепловизор Testo 870-2 поставляется с установленной функцией Super Resolution. Особенности и преимущества: