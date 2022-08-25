Тепловизор Testo 875-2i
Арт. geototal_218
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|152x108x262
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Мин. температура хранения, °С
|-30
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Количество элементов питания, шт
|1
Подробное описание товара:Выполняйте быструю неразрушающую диагностику материалов и компонентов с помощью testo 875-2i. Тепловизор позволяет визуализировать проблемные участки в процессе проведения технического обслуживания оборудования и систем, а также контролировать производственный процесс, предупреждая риск возгорания. Благодаря testo 875-2i Вы сможете полностью контролировать и предупреждать утечки тепла из зданий, что позволит Вашим заказчикам значительно сократить затраты на энергию. Термография с testo 875-2i - это экономия времени, энергетических ресурсов и денежных средств, как в промышленности, так и в строительном секторе.
Особенности и преимущества:
- Встроенная цифровая камера с мощной светодиодной подсветкой.
- Низкотемпературная версия (измерение от -30 °С, отображение от -50 °С).
- Измерение высоких температур до 550 °С (опция).
- Модель testo 875-2i внесена в Государственный Реестр средств измерений РФ.
Комплектация:
- Прочный кейс.
- Профессиональное ПО для оценки изображений на ПК.
- Чехол Soft case.
- Ремень для переноски тепловизора.
- SD-карта памяти.
- USB-кабель для передачи данных на ПК.
- Ткань для очистки объектива.
- Блок питания.
- Литиево-ионный аккумулятор.
- Адаптер для крепления к штативу.
- Гарнитура для записи голосовых комментариев.