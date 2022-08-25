Тепловизор Testo 875-2i

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Встроенная цифровая камера с мощной светодиодной подсветкой.

Низкотемпературная версия (измерение от -30 °С, отображение от -50 °С).

Измерение высоких температур до 550 °С (опция).

Модель testo 875-2i внесена в Государственный Реестр средств измерений РФ.

Комплектация:

Прочный кейс. Профессиональное ПО для оценки изображений на ПК. Чехол Soft case. Ремень для переноски тепловизора. SD-карта памяти. USB-кабель для передачи данных на ПК. Ткань для очистки объектива. Блок питания. Литиево-ионный аккумулятор. Адаптер для крепления к штативу. Гарнитура для записи голосовых комментариев.

Выполняйте быструю неразрушающую диагностику материалов и компонентов с помощью testo 875-2i. Тепловизор позволяет визуализировать проблемные участки в процессе проведения технического обслуживания оборудования и систем, а также контролировать производственный процесс, предупреждая риск возгорания. Благодаря testo 875-2i Вы сможете полностью контролировать и предупреждать утечки тепла из зданий, что позволит Вашим заказчикам значительно сократить затраты на энергию. Термография с testo 875-2i - это экономия времени, энергетических ресурсов и денежных средств, как в промышленности, так и в строительном секторе.