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Тепловизор Testo 875-2i
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор Testo 875-2i
    Арт. geototal_218
    5.0
    1
    Тепловизор Testo 875-2i
    Тепловизор Testo 875-2i
    Тепловизор Testo 875-2i
    Тепловизор Testo 875-2i
      Тепловизор Testo 875-2i
      Тепловизор Testo 875-2i
      Тепловизор Testo 875-2i
      Тепловизор Testo 875-2i

      Тепловизор Testo 875-2i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_218
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		152x108x262
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Количество элементов питания, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Выполняйте быструю неразрушающую диагностику материалов и компонентов с помощью testo 875-2i. Тепловизор позволяет визуализировать проблемные участки в процессе проведения технического обслуживания оборудования и систем, а также контролировать производственный процесс, предупреждая риск возгорания. Благодаря testo 875-2i Вы сможете полностью контролировать и предупреждать утечки тепла из зданий, что позволит Вашим заказчикам значительно сократить затраты на энергию. Термография с testo 875-2i - это экономия времени, энергетических ресурсов и денежных средств, как в промышленности, так и в строительном секторе.

        Особенности и преимущества:

        • Встроенная цифровая камера с мощной светодиодной подсветкой.
        • Низкотемпературная версия (измерение от -30 °С, отображение от -50 °С).
        • Измерение высоких температур до 550 °С (опция).
        • Модель testo 875-2i внесена в Государственный Реестр средств измерений РФ.

        Комплектация:

        1. Прочный кейс.
        2. Профессиональное ПО для оценки изображений на ПК.
        3. Чехол Soft case.
        4. Ремень для переноски тепловизора.
        5. SD-карта памяти.
        6. USB-кабель для передачи данных на ПК.
        7. Ткань для очистки объектива.
        8. Блок питания.
        9. Литиево-ионный аккумулятор.
        10. Адаптер для крепления к штативу.
        11. Гарнитура для записи голосовых комментариев.