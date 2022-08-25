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Тепловизор Testo 882
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Тепловизор Testo 882
    Арт. geototal_219
    5.0
    1
    Тепловизор Testo 882

      Тепловизор Testo 882

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_219
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		152x108x262
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Количество элементов питания, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Тепловизор Testo 882 поставляться с установленной функцией Super Resolution. Технология Super Resolution (Сверхвысокое Разрешение) позволяет при подключении тепловизора к ПК анализировать (с помощью программы IR-Soft) термограммы в более высоком качестве: четырехкратное увеличение количества пикселей и улучшение пространственного разрешения в 1,6 раза.

        Особенности и Преимущества:

        • Высокое качество изображений благодаря NETD < 60 мК.
        • Детектор изображений с разрешением 320240 пикселей.
        • Более широкое поле зрения благодаря стандартному объективу с углом зрения 32°.
        • Специальный режим измерения для локализации участков, подверженных риску образования плесени.

        Комплектация:

        1. Тепловизор testo 882 в прочном кейсе.
        2. Профессиональное ПО IR-Soft (скачать бесплатно).
        3. Чехол Soft Case.
        4. Ремень для переноски.
        5. SD-карта.
        6. USB-кабель.
        7. Блоком питания.
        8. Литиево-ионный аккумулятор.
        9. Адаптер для штатива.
        10. Ткань для очистки объектива и гарнитурой.