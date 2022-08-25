Подробное описание товара:

Тепловизор Testo 882 поставляться с установленной функцией Super Resolution. Технология Super Resolution (Сверхвысокое Разрешение) позволяет при подключении тепловизора к ПК анализировать (с помощью программы IR-Soft) термограммы в более высоком качестве: четырехкратное увеличение количества пикселей и улучшение пространственного разрешения в 1,6 раза.

Особенности и Преимущества:

Высокое качество изображений благодаря NETD < 60 мК.

Детектор изображений с разрешением 320240 пикселей.

Более широкое поле зрения благодаря стандартному объективу с углом зрения 32°.

Специальный режим измерения для локализации участков, подверженных риску образования плесени.

Комплектация: