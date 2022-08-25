Тепловизор Testo 882
Арт. geototal_219
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|152x108x262
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Мин. температура хранения, °С
|-30
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Количество элементов питания, шт
|1
Подробное описание товара:
Тепловизор Testo 882 поставляться с установленной функцией Super Resolution. Технология Super Resolution (Сверхвысокое Разрешение) позволяет при подключении тепловизора к ПК анализировать (с помощью программы IR-Soft) термограммы в более высоком качестве: четырехкратное увеличение количества пикселей и улучшение пространственного разрешения в 1,6 раза.
Особенности и Преимущества:
- Высокое качество изображений благодаря NETD < 60 мК.
- Детектор изображений с разрешением 320240 пикселей.
- Более широкое поле зрения благодаря стандартному объективу с углом зрения 32°.
- Специальный режим измерения для локализации участков, подверженных риску образования плесени.
Комплектация:
- Тепловизор testo 882 в прочном кейсе.
- Профессиональное ПО IR-Soft (скачать бесплатно).
- Чехол Soft Case.
- Ремень для переноски.
- SD-карта.
- USB-кабель.
- Блоком питания.
- Литиево-ионный аккумулятор.
- Адаптер для штатива.
- Ткань для очистки объектива и гарнитурой.