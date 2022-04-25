Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)

Преимущества

Долгий срок службы

Корпус терки для шлифования с металлическим фиксатором, 120x230мм STAYER 3569-12 из ударопрочного пластика

Надежность и практичность

Терка для шлифования с металлическим фиксатором, 120x230мм STAYER 3569-12 выполнена из ударопрочного пластика. Поверхность из резины. На корпусе расположены металлические фиксаторы, благодаря которым крепится абразивный материал, например бумага или сетка для терки.