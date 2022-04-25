Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
Арт. Х1308288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлифовальный брусок
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Материал лезвия
|резина
- Терка для шлифования с металлическим фиксатором, 120x230мм STAYER 3569-12 выполнена из ударопрочного пластика. Поверхность из резины. На корпусе расположены металлические фиксаторы, благодаря которым крепится абразивный материал, например бумага или сетка для терки.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Корпус терки для шлифования с металлическим фиксатором, 120x230мм STAYER 3569-12 из ударопрочного пластика
- Надежность и практичность