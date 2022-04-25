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Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
5.0
2
490 ₽
Шлифовальные бруски и блоки
    Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
    Арт. Х1308288
    5.0
    2
    Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
    Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
    Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
    Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
      Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
      Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
      Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)
      Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)

      Брусок для шлифования с металлическим фиксатором Stayer 3569-12 (120x230 мм)

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308288
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлифовальный брусок
      Материал лезвия
      		резина
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Терка для шлифования с металлическим фиксатором, 120x230мм STAYER 3569-12 выполнена из ударопрочного пластика. Поверхность из резины. На корпусе расположены металлические фиксаторы, благодаря которым крепится абразивный материал, например бумага или сетка для терки.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Корпус терки для шлифования с металлическим фиксатором, 120x230мм STAYER 3569-12 из ударопрочного пластика
        • Надежность и практичность