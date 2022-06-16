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Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)
5.0
2
300 ₽
Терки штукатурные
    Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)
    Арт. О00000000914
    5.0
    2
    Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)

      Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000914
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		терка
      Материал рукоятки
      		полиуретан
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полиуретановая терка для полировки поверхностей при строительных и отделочных работах. Применятся для затирки и шлифовки оштукатуренных поверхностей. Используется для выравнивания и разглаживания строительных смесей по рабочей поверхности.

        Преимущества

        • Инструмент выполнен из вспененного полиуретана – устойчив к стиранию, что обеспечивает долгий срок службы инструмента
        • Небольшой вес
        • Удобная рукоятка – для надежного захвата инструмента при работе