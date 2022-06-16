Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)
Арт. О00000000914
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|терка
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Материал рукоятки
|полиуретан
- Полиуретановая терка для полировки поверхностей при строительных и отделочных работах. Применятся для затирки и шлифовки оштукатуренных поверхностей. Используется для выравнивания и разглаживания строительных смесей по рабочей поверхности.
Преимущества
- Инструмент выполнен из вспененного полиуретана – устойчив к стиранию, что обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Небольшой вес
- Удобная рукоятка – для надежного захвата инструмента при работе