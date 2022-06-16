Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)

Преимущества

Инструмент выполнен из вспененного полиуретана – устойчив к стиранию, что обеспечивает долгий срок службы инструмента

Небольшой вес

Удобная рукоятка – для надежного захвата инструмента при работе

Полиуретановая терка для полировки поверхностей при строительных и отделочных работах. Применятся для затирки и шлифовки оштукатуренных поверхностей. Используется для выравнивания и разглаживания строительных смесей по рабочей поверхности.