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Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
5.0
2
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Терки штукатурные
    Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
    Арт. Х1308206
    5.0
    2
    Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
    Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
      Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
      Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)

      Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		терка
      Материал рукоятки
      		полиуретан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полиуретановая терка ЗУБР ЭКСПЕРТ 08130-14-23 используется для разравнивания и шлифовки оштукатуренных поверхностей во время отделочных работ. Рабочая поверхность прямоугольной формы имеет размеры 140х280 мм.

        Преимущества

        • Рукоятка круглого сечения хорошо лежит в руке
        • Выполнена из вспененного полиуретана и обладает малым весом