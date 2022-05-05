Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)

Преимущества

Рукоятка круглого сечения хорошо лежит в руке

Выполнена из вспененного полиуретана и обладает малым весом

Полиуретановая терка ЗУБР ЭКСПЕРТ 08130-14-23 используется для разравнивания и шлифовки оштукатуренных поверхностей во время отделочных работ. Рабочая поверхность прямоугольной формы имеет размеры 140х280 мм.