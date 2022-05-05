Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
Арт. Х1308206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|терка
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Материал рукоятки
|полиуретан
- Полиуретановая терка ЗУБР ЭКСПЕРТ 08130-14-23 используется для разравнивания и шлифовки оштукатуренных поверхностей во время отделочных работ. Рабочая поверхность прямоугольной формы имеет размеры 140х280 мм.
Преимущества
- Рукоятка круглого сечения хорошо лежит в руке
- Выполнена из вспененного полиуретана и обладает малым весом