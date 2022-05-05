Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)
Арт. Х1308165
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|терка
|
Материал рукоятки
|полиуретан
- Полиуретановая терка ЗУБР 08130-18-32 применяется во время отделочных работ для разравнивания и шлифовки поверхностей, обработанных штукатуркой или иным строительным раствором. Инструмент выполнен из вспененного полиуретана. Рабочая поверхность прямоугольная, ее размеры 180х320 мм.
Преимущества
- Рукоятка имеет круглое сечение и удобна в эксплуатации
- Обладает малым весом и высокой стойкостью к истиранию