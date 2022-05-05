Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)

Преимущества

Рукоятка имеет круглое сечение и удобна в эксплуатации

Обладает малым весом и высокой стойкостью к истиранию

Полиуретановая терка ЗУБР 08130-18-32 применяется во время отделочных работ для разравнивания и шлифовки поверхностей, обработанных штукатуркой или иным строительным раствором. Инструмент выполнен из вспененного полиуретана. Рабочая поверхность прямоугольная, ее размеры 180х320 мм.