Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)
5.0
2
335 ₽
Терки штукатурные
    Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)
    Арт. Х1308165
    5.0
    2
    Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)

      Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)

      335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		терка
      Материал рукоятки
      		полиуретан
      Все характеристики
      335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полиуретановая терка ЗУБР 08130-18-32 применяется во время отделочных работ для разравнивания и шлифовки поверхностей, обработанных штукатуркой или иным строительным раствором. Инструмент выполнен из вспененного полиуретана. Рабочая поверхность прямоугольная, ее размеры 180х320 мм.

        Преимущества

        • Рукоятка имеет круглое сечение и удобна в эксплуатации
        • Обладает малым весом и высокой стойкостью к истиранию