Преимущества

Вывод средних результатов по времени и числу измерений - для удобного считывания информации

Мобильность, благодаря небольшим размерам и весу

Функция самооткулючения при простое - для экономии энергии батареи

Фиксация показаний на дисплее за счет отдельной клавиши "HOLD"

Устойчивость к перепадам температур обеспечивает удобное хранение в различных температурах (от -40 до 85 градусов по цельсию)

Беспроводная работа от перезаряжаемой 9В батареи

Термоанемометр Testo 425 определяет скорость потока воздуха и температуру. Изделие работает на одном заряде до 20 часов от 9В перезаряжаемой батарейки. Все данные выводятся на ЖК-дисплей с синей подсветкой. Модель обладает большим функционалом, имеет возможность подключать различные зонды для доступа в труднодоступные места, также имеет функцию автоматического отключения при простое, для экономии энергии.