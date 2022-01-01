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Термоанемометр Testo 425
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Анемометры
    Термоанемометр Testo 425
    Арт. geototal_353
    Термоанемометр Testo 425
    Термоанемометр Testo 425
    Термоанемометр Testo 425
      Термоанемометр Testo 425
      Термоанемометр Testo 425
      Термоанемометр Testo 425

      Термоанемометр Testo 425

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_353

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Точность, %
      		5
      Портативный
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термоанемометр Testo 425 определяет скорость потока воздуха и температуру. Изделие работает на одном заряде до 20 часов от 9В перезаряжаемой батарейки. Все данные выводятся на ЖК-дисплей с синей подсветкой. Модель обладает большим функционалом, имеет возможность подключать различные зонды для доступа в труднодоступные места, также имеет функцию автоматического отключения при простое, для экономии энергии.

        Преимущества

        • Вывод средних результатов по времени и числу измерений - для удобного считывания информации
        • Мобильность, благодаря небольшим размерам и весу
        • Функция самооткулючения при простое - для экономии энергии батареи
        • Фиксация показаний на дисплее за счет отдельной клавиши "HOLD"
        • Устойчивость к перепадам температур обеспечивает удобное хранение в различных температурах (от -40 до 85 градусов по цельсию)
        • Беспроводная работа от перезаряжаемой 9В батареи