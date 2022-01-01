Термоанемометр Testo 425
Арт. geototal_353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Точность, %
|5
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Портативный
|Да
- Термоанемометр Testo 425 определяет скорость потока воздуха и температуру. Изделие работает на одном заряде до 20 часов от 9В перезаряжаемой батарейки. Все данные выводятся на ЖК-дисплей с синей подсветкой. Модель обладает большим функционалом, имеет возможность подключать различные зонды для доступа в труднодоступные места, также имеет функцию автоматического отключения при простое, для экономии энергии.
Преимущества
- Вывод средних результатов по времени и числу измерений - для удобного считывания информации
- Мобильность, благодаря небольшим размерам и весу
- Функция самооткулючения при простое - для экономии энергии батареи
- Фиксация показаний на дисплее за счет отдельной клавиши "HOLD"
- Устойчивость к перепадам температур обеспечивает удобное хранение в различных температурах (от -40 до 85 градусов по цельсию)
- Беспроводная работа от перезаряжаемой 9В батареи