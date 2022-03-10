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Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020
5.0
2
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Пирометры
    Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020
    Арт. X3030337
    5.0
    2
    Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020

      Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030337
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество элементов питания, шт
      		2
      Элементы питания
      		AA
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020 позволяет измерить температуру поверхности, а также температуру и влажность в помещении. Автоматическая обработка результатов, подсветка дисплея, интуитивно понятное управление значительно облегчают рабочий процесс. Данный прибор работает от 2 батареек мощностью 1.5 Вт, типа АА.

        Преимущества

        • 3 режима измерения
        • Долгий срок эксплуатации
        • Точность измерения (влажность): +/-2 %
        • Экономия энергии
        • Лазерная окружность обозначает диапазон измерения
        • Принцип светофора – с 3-цветной светодиодной индикацией