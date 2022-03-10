Преимущества

3 режима измерения

Долгий срок эксплуатации

Точность измерения (влажность): +/-2 %

Экономия энергии

Лазерная окружность обозначает диапазон измерения

Принцип светофора – с 3-цветной светодиодной индикацией

Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020 позволяет измерить температуру поверхности, а также температуру и влажность в помещении. Автоматическая обработка результатов, подсветка дисплея, интуитивно понятное управление значительно облегчают рабочий процесс. Данный прибор работает от 2 батареек мощностью 1.5 Вт, типа АА.