Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020
Арт. X3030337
Характеристики
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Производитель
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Напряжение питания, В
|1.5
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Количество элементов питания, шт
|2
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Элементы питания
|AA
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Термодетектор Bosch PTD 1 0.603.683.020 позволяет измерить температуру поверхности, а также температуру и влажность в помещении. Автоматическая обработка результатов, подсветка дисплея, интуитивно понятное управление значительно облегчают рабочий процесс. Данный прибор работает от 2 батареек мощностью 1.5 Вт, типа АА.
Преимущества
- 3 режима измерения
- Долгий срок эксплуатации
- Точность измерения (влажность): +/-2 %
- Экономия энергии
- Лазерная окружность обозначает диапазон измерения
- Принцип светофора – с 3-цветной светодиодной индикацией