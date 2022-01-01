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Термогигрометр ADA AeroPipe
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Гигрометры
    Термогигрометр ADA AeroPipe
    Арт. geototal_619
    Термогигрометр ADA AeroPipe

      Термогигрометр ADA AeroPipe

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_619

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		209х47х47
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гигрометр ADA AeroPipe А00407 помогает измерять температуру воздуха от -20до +700C и влажность до 100 %, а также можно померить точку росы. Разрешение температуры 0.10C. Устройство имеет цифровой датчик высокой точности. При бездействии 2 минуты, прибор автоматически отключается. Модель питается от 3 батареек типа ААА. Гигрометр широко используется при проверке систем вентиляции, в сельском хозяйстве, в ремонте сети трубопроводов и т.д. 

        Преимущества

        • Малый вес (всего 63 г)
        • Автоматическое отключение: через 2 мин бездействия
        • Индикатор низкого заряда батареи
        • Температура в °F и °C
        • Подвижный зонд с пробкой
        • Индикатор относительной влажности и температуры
        • Индикация точки росы
        • Соотношение компонентов смеси (содержание водяного пара)
        • Индикатор значения теплосодержания
        • GPP
        • Величина энтальпии (теплосодержания)