Термогигрометр ADA AeroPipe
Арт. geototal_619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|209х47х47
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Комнатный
|Нет
- Гигрометр ADA AeroPipe А00407 помогает измерять температуру воздуха от -200 до +700C и влажность до 100 %, а также можно померить точку росы. Разрешение температуры 0.10C. Устройство имеет цифровой датчик высокой точности. При бездействии 2 минуты, прибор автоматически отключается. Модель питается от 3 батареек типа ААА. Гигрометр широко используется при проверке систем вентиляции, в сельском хозяйстве, в ремонте сети трубопроводов и т.д.
Преимущества
- Малый вес (всего 63 г)
- Автоматическое отключение: через 2 мин бездействия
- Индикатор низкого заряда батареи
- Температура в °F и °C
- Подвижный зонд с пробкой
- Индикатор относительной влажности и температуры
- Индикация точки росы
- Соотношение компонентов смеси (содержание водяного пара)
- Индикатор значения теплосодержания
- GPP
- Величина энтальпии (теплосодержания)