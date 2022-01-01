Термогигрометр ADA AeroPipe

Преимущества

Малый вес (всего 63 г)

Автоматическое отключение: через 2 мин бездействия

Индикатор низкого заряда батареи

Температура в °F и °C

Подвижный зонд с пробкой

Индикатор относительной влажности и температуры

Индикация точки росы

Соотношение компонентов смеси (содержание водяного пара)

Индикатор значения теплосодержания

GPP

Величина энтальпии (теплосодержания)

Гигрометр ADA AeroPipe А00407 помогает измерять температуру воздуха от -20до +70C и влажность до 100 %, а также можно померить точку росы. Разрешение температуры 0.1C. Устройство имеет цифровой датчик высокой точности. При бездействии 2 минуты, прибор автоматически отключается. Модель питается от 3 батареек типа ААА. Гигрометр широко используется при проверке систем вентиляции, в сельском хозяйстве, в ремонте сети трубопроводов и т.д.