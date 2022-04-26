Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000

Преимущества

Широкая сфера применения - используется для отделочных работ, прокладки кабелей, склеивания керамики, моделестроения, декорирования и изготовления сувениров

Предельно высокая мощность плавления

Возможность работать без кабеля благодаря тепловому аккумулятору

Непрерывный режим работы при подсоединении сетевого кабеля к пистолету

Автоматическая регулировка температуры за счет использования современной нагревательной ПТК-техники

Двойная система нагрева для быстрого разогрева клея

Зарядное устройство со встроенным сборником капель

Устройство механической подачи клеевых стержней

Данная модель объединяет в себе комфортность обслуживания и высокую производительность. Герметичная плавильная камера в этой топ-модели служит тепловым аккумулятором, обеспечивающим эффективность работ без кабеля. При установке пистолета в зарядное устройство питание подается автоматически, обеспечивая нагрев клея. Двойная система нагрева с электронной системой управления обеспечивают быстрый нагрев клея и переход в экономичный резервный режим. В случае, если необходима непрерывная подача больших объемов горячего клея, сетевой кабель можно подсоединить непосредственно к клеевому пистолету. Механическая подача клеевых стержней обеспечивает непрерывный процесс склеивания с соответствующей дозировкой клея.