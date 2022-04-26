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Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
5.0
2
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Клеевые термопистолеты
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Арт. Х1272079
    5.0
    2
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
    Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000
      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000

      Клеевой термопистолет Steinel GLUEMATIC 5000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272079
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		200
      Производительность, г/мин
      		22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Данная модель объединяет в себе комфортность обслуживания и высокую производительность. Герметичная плавильная камера в этой топ-модели служит тепловым аккумулятором, обеспечивающим эффективность работ без кабеля. При установке пистолета в зарядное устройство питание подается автоматически, обеспечивая нагрев клея. Двойная система нагрева с электронной системой управления обеспечивают быстрый нагрев клея и переход в экономичный резервный режим. В случае, если необходима непрерывная подача больших объемов горячего клея, сетевой кабель можно подсоединить непосредственно к клеевому пистолету. Механическая подача клеевых стержней обеспечивает непрерывный процесс склеивания с соответствующей дозировкой клея.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения - используется для отделочных работ, прокладки кабелей, склеивания керамики, моделестроения, декорирования и изготовления сувениров
        • Предельно высокая мощность плавления
        • Возможность работать без кабеля благодаря тепловому аккумулятору
        • Непрерывный режим работы при подсоединении сетевого кабеля к пистолету
        • Автоматическая регулировка температуры за счет использования современной нагревательной ПТК-техники
        • Двойная система нагрева для быстрого разогрева клея
        • Зарядное устройство со встроенным сборником капель
        • Устройство механической подачи клеевых стержней