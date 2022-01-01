Термоманометр Росма ТМТБ-41Р.1(0-120С)(0-1,0МПа) G1/2
Арт. X1019459
Характеристики
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Производитель
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Соединение
|радиальное
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Резьба, дюйм
|1/2
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Макс. значение на манометре, бар
|10
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Мин. рабочая температура, °С
|0
- Диаметр корпуса: 80,100 ммДиапазон показаний температур: 0...120/150 градусовКласс точности: 2,5Материал корпуса: IP40, стальСтекло: инструментальноеКольцо: хромированная стальЦиферблат: алюминийРабочая температура: окружающая среда: -60+60 градусов , измеряемая среда(максимальная) до +150Присоединение: Радиальное или осевоеРезьба присоединения: G1/2