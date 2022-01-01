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Термоманометр Росма ТМТБ-41Р.1(0-120С)(0-1,0МПа) G1/2
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Манометры для котлов отопления
    Термоманометр Росма ТМТБ-41Р.1(0-120С)(0-1,0МПа) G1/2
    Арт. X1019459
    Термоманометр Росма ТМТБ-41Р.1(0-120С)(0-1,0МПа) G1/2

    Термоманометр Росма ТМТБ-41Р.1(0-120С)(0-1,0МПа) G1/2

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X1019459

    Характеристики

    Производитель
    		Росма
    Соединение
    		радиальное
    Резьба, дюйм
    		1/2
    Макс. значение на манометре, бар
    		10
    Мин. рабочая температура, °С
    		0
    Все характеристики
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    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Диаметр корпуса: 80,100 ммДиапазон показаний температур: 0...120/150 градусовКласс точности: 2,5Материал корпуса: IP40, стальСтекло: инструментальноеКольцо: хромированная стальЦиферблат: алюминийРабочая температура: окружающая среда: -60+60 градусов , измеряемая среда(максимальная) до +150Присоединение: Радиальное или осевоеРезьба присоединения: G1/2