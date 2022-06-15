Аксиальный термоманометр Stout SIM-0005-800615 (Dn 80 мм)
Арт. О00000005519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Соединение
|торцевое
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Резьба, дюйм
|1/2
- Термоманометр используется для измерения температуры и величины давления в котлах и отопительных системах.
Преимущества
- Устройство можно заменять без слива системы благодаря автоматическому запорному клапану
- Он открывается так, чтобы теплоноситель, проникая в пружину термоманометра, одновременно омывал и температурный датчик