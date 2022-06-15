Аксиальный термоманометр Stout SIM-0005-800615 (Dn 80 мм)

Преимущества

Устройство можно заменять без слива системы благодаря автоматическому запорному клапану

Он открывается так, чтобы теплоноситель, проникая в пружину термоманометра, одновременно омывал и температурный датчик

Термоманометр используется для измерения температуры и величины давления в котлах и отопительных системах.