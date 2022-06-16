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Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
5.0
2
1 660 ₽
Манометры для котлов отопления
    Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
    Арт. О00000005521
    5.0
    2
    Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
    Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
    Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
    Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
      Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
      Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
      Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)
      Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)

      Радиальный термоманометр Stout SIM-0006-800615 (Dn 80 мм)

      1 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005521
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Соединение
      		радиальное
      Резьба, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      1 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термоманометр используется для измерения температуры и величины давления в котлах и отопительных системах.

        Преимущества

        • Устройство можно заменять без слива системы благодаря автоматическому запорному клапану
        • Он открывается так, чтобы теплоноситель, проникая в пружину термоманометра, одновременно омывал и температурный датчик