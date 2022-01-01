Термоманометр WATTS радиальн.FR 828 TMRA 4бар (80мм) 1/2
Арт. X1691225316
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. температура измерения, °С
|120
|
Мин. температура измерения, °С
|0
|
Макс. шкала, бар
|10
|
Мин. шкала, бар
|0
- Термоманометр аксиальный F+R828 10025525 применяется для комбинированного измерения температуры и давления в системах отопления и водоснабжения, котлах. Состоит из пластмассового ABS корпуса с акриловым стеклом, оснащен красной указательной стрелкой, с автоматическим запорным клапаном, который обеспечивает демонтаж термоманометра без слива теплоносителя из системы или части трубопровода. Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.
Преимущества
- Автоматический запорный клапан
- Класс точности давление 2,5
- Класс точности температуры 2,0
- Защита IP31