Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Термоманометр WATTS радиальн.FR 828 TMRA 4бар (80мм) 1/2
Найти аналог
Термоманометры для радиаторов отопления
    Термоманометр WATTS радиальн.FR 828 TMRA 4бар (80мм) 1/2
    Арт. X1691225316
    Термоманометр WATTS радиальн.FR 828 TMRA 4бар (80мм) 1/2

    Термоманометр WATTS радиальн.FR 828 TMRA 4бар (80мм) 1/2

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X1691225316

    Характеристики

    Производитель
    		Watts
    Макс. температура измерения, °С
    		120
    Мин. температура измерения, °С
    		0
    Макс. шкала, бар
    		10
    Мин. шкала, бар
    		0
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Термоманометр аксиальный F+R828 10025525 применяется для комбинированного измерения температуры и давления в системах отопления и водоснабжения, котлах. Состоит из пластмассового ABS корпуса с акриловым стеклом, оснащен красной указательной стрелкой, с автоматическим запорным клапаном, который обеспечивает демонтаж термоманометра без слива теплоносителя из системы или части трубопровода. Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.

      Преимущества

      • Автоматический запорный клапан
      • Класс точности давление 2,5
      • Класс точности температуры 2,0
      • Защита IP31