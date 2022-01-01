Термоманометр Watts TIRM F+R828 DN 80
Арт. X1691225320
Характеристики
|
Производитель
|
Соединение
|торцевое
|
Резьба, дюйм
|1/2
|
Диаметр, мм
|80
|
Макс. значение на манометре, бар
|4
Термоманометр радиальный F+R828 10025526 применяется для комбинированного измерения температуры и давления в системах отопления и водоснабжения, котлах. Состоит из пластмассового ABS корпуса с акриловым стеклом, оснащен красной указательной стрелкой, с автоматическим запорным клапаном, который обеспечивает демонтаж термоманометра без слива теплоносителя из системы или части трубопровода. Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.
Преимущества
-
Надежность
-
Длительный срок службы
-