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Термоманометр Watts TIRM F+R828 DN 80
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Манометры для котлов отопления
    Термоманометр Watts TIRM F+R828 DN 80
    Арт. X1691225320
    Термоманометр Watts TIRM F+R828 DN 80

    Термоманометр Watts TIRM F+R828 DN 80

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X1691225320

    Характеристики

    Производитель
    		Watts
    Соединение
    		торцевое
    Резьба, дюйм
    		1/2
    Диаметр, мм
    		80
    Макс. значение на манометре, бар
    		4
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

    • Термоманометр радиальный F+R828 10025526 применяется для комбинированного измерения температуры и давления в системах отопления и водоснабжения, котлах. Состоит из пластмассового ABS корпуса с акриловым стеклом, оснащен красной указательной стрелкой, с автоматическим запорным клапаном, который обеспечивает демонтаж термоманометра без слива теплоносителя из системы или части трубопровода. Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.

      Преимущества

      • Надежность

      • Длительный срок службы