Термоманометр Watts TIRM F+R828 DN 80

Термоманометр радиальный F+R828 10025526 применяется для комбинированного измерения температуры и давления в системах отопления и водоснабжения, котлах. Состоит из пластмассового ABS корпуса с акриловым стеклом, оснащен красной указательной стрелкой, с автоматическим запорным клапаном, который обеспечивает демонтаж термоманометра без слива теплоносителя из системы или части трубопровода. Циферблат отмечен черной шкалой на белой алюминиевой пластине.

Преимущества