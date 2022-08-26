Термометр DeWalt DCT 414 S1 инфракрасный
Арт. X30323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Внесен в список госреестра
|Нет
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Подсветка дисплея
|Нет
- Инфракрасный термометр DeWalt DCT 414 S1 - это устройство профессионального класса. Область применения - бесконтактное измерение температуры. Удобство пользования заключается в том, что инструмент оснащен клавишей для быстрого измерения температуры, нужно просто навести лазерную точку на поверхность и нажать клавишу пуска. Ёмкость аккумулятра составляет 1.5 А*ч, а размер экрана 36 мм.
Преимущества
- Высокое оптическое разрешение (12:1) позволяет измерить температуру на расстоянии 1,2 м с пятна диаметром 10 см
- С помощью данной модели можно измерять температуру с расстояния - что исключает возможность ожогов (при высоких температурах поверхностей)
- Широкий диапазон работ: возможность измерения температуры в пределах от -30 до +550 градусов
- Высокая точность измерений: до 1,5 градусов
- Работает прибор на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Лазерная точка - для точного наведения устройства