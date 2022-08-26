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Термометр DeWalt DCT 414 S1 инфракрасный
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Термометр DeWalt DCT 414 S1 инфракрасный
    Арт. X30323
    5.0
    1
    Термометр DeWalt DCT 414 S1 инфракрасный

      Термометр DeWalt DCT 414 S1 инфракрасный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X30323
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный термометр DeWalt DCT 414 S1 - это устройство профессионального класса. Область применения - бесконтактное измерение температуры. Удобство пользования заключается в том, что инструмент оснащен клавишей для быстрого измерения температуры, нужно просто навести лазерную точку на поверхность и нажать клавишу пуска. Ёмкость аккумулятра составляет 1.5 А*ч, а размер экрана 36 мм.

        Преимущества

        • Высокое оптическое разрешение (12:1) позволяет измерить температуру на расстоянии 1,2 м с пятна диаметром 10 см
        • С помощью данной модели можно измерять температуру с расстояния - что исключает возможность ожогов (при высоких температурах поверхностей)
        • Широкий диапазон работ: возможность измерения температуры в пределах от -30 до +550 градусов
        • Высокая точность измерений: до 1,5 градусов
        • Работает прибор на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Лазерная точка - для точного наведения устройства