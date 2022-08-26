Термометр DeWalt DCT 414 S1 инфракрасный

Преимущества

Высокое оптическое разрешение (12:1) позволяет измерить температуру на расстоянии 1,2 м с пятна диаметром 10 см

С помощью данной модели можно измерять температуру с расстояния - что исключает возможность ожогов (при высоких температурах поверхностей)

Широкий диапазон работ: возможность измерения температуры в пределах от -30 до +550 градусов

Высокая точность измерений: до 1,5 градусов

Работает прибор на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Лазерная точка - для точного наведения устройства

Инфракрасный термометр DeWalt DCT 414 S1 - это устройство профессионального класса. Область применения - бесконтактное измерение температуры. Удобство пользования заключается в том, что инструмент оснащен клавишей для быстрого измерения температуры, нужно просто навести лазерную точку на поверхность и нажать клавишу пуска. Ёмкость аккумулятра составляет 1.5 А*ч, а размер экрана 36 мм.