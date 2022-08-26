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Термометр электронный ADA Thermotester 330
5.0
1
Найти аналог
Термометры
    Термометр электронный ADA Thermotester 330
    Арт. geototal_773
    5.0
    1
    Термометр электронный ADA Thermotester 330
    Термометр электронный ADA Thermotester 330
    Термометр электронный ADA Thermotester 330
    Термометр электронный ADA Thermotester 330
      Термометр электронный ADA Thermotester 330
      Термометр электронный ADA Thermotester 330
      Термометр электронный ADA Thermotester 330
      Термометр электронный ADA Thermotester 330

      Термометр электронный ADA Thermotester 330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_773
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. температура, °С
      		50
      Мин. температура, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный термометр ADA THERMOTESTER 330 А00513 позволяет измерять температуру в диапазоне от -50 до +330 градусов. Он пригодится в пищевой промышленности, при инспекции вентиляционных и отопительных систем, при проведении лабораторных исследований и т.д. Прибор прост и удобен в использовании, отличается гигиеничностью и универсальностью. Автоматическое отключение термометра происходит после 15-ти минут бездействия, что экономит заряд элементов питания.

        Преимущества

        • Измерение температуры в °С / °F
        • Небольшие размеры для удобства пользования
        • Фиксация минимального или максимального значения температуры
        • Герметичный температурный щуп (14.5 см) из нержавеющей стали, с защитным чехлом
        • Температурное разрешение - 0.1°С