Термометр электронный ADA Thermotester 330
Арт. geototal_773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. температура, °С
|50
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Мин. температура, °С
|-20
- Электронный термометр ADA THERMOTESTER 330 А00513 позволяет измерять температуру в диапазоне от -50 до +330 градусов. Он пригодится в пищевой промышленности, при инспекции вентиляционных и отопительных систем, при проведении лабораторных исследований и т.д. Прибор прост и удобен в использовании, отличается гигиеничностью и универсальностью. Автоматическое отключение термометра происходит после 15-ти минут бездействия, что экономит заряд элементов питания.
Преимущества
- Измерение температуры в °С / °F
- Небольшие размеры для удобства пользования
- Фиксация минимального или максимального значения температуры
- Герметичный температурный щуп (14.5 см) из нержавеющей стали, с защитным чехлом
- Температурное разрешение - 0.1°С