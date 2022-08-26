Термометр электронный ADA Thermotester 330

Преимущества

Измерение температуры в °С / °F

Небольшие размеры для удобства пользования

Фиксация минимального или максимального значения температуры

Герметичный температурный щуп (14.5 см) из нержавеющей стали, с защитным чехлом

Температурное разрешение - 0.1°С

Электронный термометр ADA THERMOTESTER 330 А00513 позволяет измерять температуру в диапазоне от -50 до +330 градусов. Он пригодится в пищевой промышленности, при инспекции вентиляционных и отопительных систем, при проведении лабораторных исследований и т.д. Прибор прост и удобен в использовании, отличается гигиеничностью и универсальностью. Автоматическое отключение термометра происходит после 15-ти минут бездействия, что экономит заряд элементов питания.